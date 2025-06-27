欧盟领袖拍板延长制裁俄罗斯 续冻结6.8兆资产

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（法新社布鲁塞尔26日电） 官员指出，欧洲联盟（EU）27国领导人今天同意延长对俄罗斯制裁6个月，消除外界对亲克里姆林宫的匈牙利可能让这些措施失效的忧虑。

在布鲁塞尔峰会上所做决策，意味欧盟针对乌克兰战争对俄罗斯祭出的全面制裁至少将延续至2026年初，包括冻结俄罗斯央行价值逾2000亿欧元（约新台币6.8兆元）资产。

在此之前，为防范亲俄的匈牙利总理奥班（Viktor Orban）拒绝让步，官员表示正制订应急计画，以让欧盟继续对莫斯科实施经济制裁。

欧盟国家领导人原本担心，在美国推动和平努力之际，若匈牙利拒绝延续这些措施，恐严重削弱欧盟对俄罗斯的影响。

制裁每6个月需要延期一次，而奥班今年1月就曾拖到最后一刻才松口同意延长制裁。

尽管欧盟确保现行措施将继续实施，但在匈牙利盟邦斯洛伐克阻挠下，新的制裁方案未能过关。

斯洛伐克总理费佐（Roberto Fico）在这次峰会上拒绝同意对俄罗斯祭出新一轮制裁，原因是斯洛伐克与欧盟在2027年底前全面停止进口俄罗斯天然气的计画上存有歧见。

斯洛伐克仍仰赖自俄罗斯进口天然气，并藉由俄气过境收取费用。

费佐今天稍早与欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）会谈但未取得他想要的让步后，宣布将推迟批准这项制裁方案。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在影片中促请欧盟领导人批准这项强力方案，「（制裁）俄罗斯石油贸易、影子舰队油轮、银行，以及提供制造武器设备或零件的供应链」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）