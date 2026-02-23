毒枭之死引墨国大乱 美加发布旅游警告

（法新社华盛顿22日电） 美国国务院今天发声明表示，因墨西哥军方击毙一名重量级毒枭后引发暴力冲突、道路封锁及航班取消，呼吁墨西哥部分地区的美国公民就地避难。

美国国务院领事事务局在社群平台X上发声明指出：「由于墨西哥多地持续进行大规模安全行动，并伴随道路封锁及犯罪活动，美国公民应就地避难，直至另行通知。」

声明指出：「道路封锁已影响航空公司运作，瓜达拉哈拉（Guadalajara）与瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的部分国内与国际航班已被取消。」

墨西哥军方在声明中表示，哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集团首脑、人称「金发男」（El Mencho）的欧塞奎拉（Nemesio Oseguera）在塔帕尔帕镇（Tapalpa）与军方交火受伤，并在被送往墨西哥市（Mexico City）的飞行途中伤重不治。他生前曾被美国以1500万美元（新台币4.7亿元）重金悬赏。

加拿大表示，正密切监测情势，并建议在墨西哥的加拿大公民「保持低调，并遵循当地政府的指示」。

由于出现「与安全部队交火以及爆炸事件」，加拿大呼吁位于米却肯州（Michoacan）、格瑞罗州（Guerrero）及哈里斯科州（Jalisco）的公民就地避难。

受动乱影响，美加两国多间航空公司今天取消飞往墨西哥部分地区的航班。

美国航空业者联合航空（United）、美国航空（American）、西南航空（Southwest）及阿拉斯加航空（Alaska），以及加拿大航空公司加拿大航空（Air Canada）与西捷／阳翼航空（WestJet/Sunwing）宣布取消飞往瓦拉塔港、瓜达拉哈拉及曼札尼约（Manzanillo）的航班。

几家航空公司表示，部分飞往墨西哥的班机在途中被迫折返，其中西南航空原定飞往瓦拉塔港的4架航班也掉头返航。

西南航空表示，一旦局势恢复正常，将派遣飞机前往墨西哥，接回滞留的乘客与员工。