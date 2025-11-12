民主党议员公布电邮 暗示川普对艾普斯坦性贩运知情

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦众议院监督委员会民主党议员今天公布已故美国性犯罪金融家艾普斯坦写给友人的数封电子邮件，当中暗示美国总统川普知道他的性犯罪行为，且绝对「知道有那些女孩」。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾是川普（Donald Trump）友人，他已于2019年在联邦监狱等待受审时自杀身亡。川普则否认参与或知情艾普斯坦的任何性贩运行为。

美国众院监督暨政府改革委员会（House Committee on Oversight and Government Reform）民主党议员公布的这批邮件，是艾普斯坦写给已因性贩运被定罪的长期同伙麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell），以及作家沃尔夫（Michael Wolff）。这些委员是在今年稍早要求搜查艾普斯坦的遗物后取得这些电邮。

艾普斯坦在信中声称川普曾与某位女子共度大量时光，而公布电邮的民主党议员称这名女子是艾普斯坦的性贩运被害人之一。

艾普斯坦另在1封2019年1月31日寄给沃尔夫的电邮中写道：「川普说他要求我退出（海湖俱乐部Mar-a-Lago Club会员），（但我）从来不是会员…他当然知道那些女孩的事，因为他叫格希莱恩（麦克斯威尔名）停止。」

而在艾普斯坦2011年4月写给麦克斯威尔的1则讯息中，他表示：「我希望你明白，还没吠过的那只狗（意味尚未露出线索）是川普。」他还说某位受害者「曾在我家和他（川普）共度数小时，但他一次都没被提到过。」麦克斯威尔则回覆说：「我一直在想这件事…。」

公布邮件的民主党议员表示，这些信「令人对川普以及有关他对艾普斯坦骇人罪行的知情程度，产生严重质疑」。

川普至今未遭指控犯下与艾普斯坦或麦克斯威尔有关的任何刑事罪行。川普政府的司法部也早在4个月前实际上结束对艾普斯坦共谋者的调查，宣布并无新事证。