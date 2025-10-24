多数瑞士政界人士遭遇仇恨与威胁
一项调研显示，几乎所有瑞士议员在过去两年中都曾因其政治职务而遭遇过敌意。
瑞士人民党(SVP/UDC)和瑞士绿党(GRÜNE/VERT-E-S)的成员受影响最严重。
这项调研由苏黎世大学(UZH)代表联邦司法警察部(FDJP)开展，调查对象为约3500名各级议会的议员。
结果显示，瑞士联邦两院中有约98%的议员表示，他们曾成为人身贬低、仇恨言论、威胁、诽谤、跟踪、破坏或暴力行为的受害者。在州议会层面，这一比例为四分之三；在市镇层面则略低于半数(45%)。
除了各党派成员外，女性、左翼政治人士以及社会少数群体成员在市镇层面遭受仇恨与威胁的比例也高于平均水平。
瑞士的情况并非特例。欧洲多国的政治极化与网络仇恨言论蔓延，使政治人物遭受威胁的情况持续上升。欧洲议会研究服务(EPRS)报告(英)外部链接指出，欧洲议员、地方官员及政党人士普遍面临网络骚扰、诽谤甚至人身攻击，这已对公共讨论与民主运作构成威胁。
在欧洲范围内，女性议员、少数群体代表及地方政治人物尤为高危。针对他们的仇恨言论常带有性别、政治或族裔偏见，一些人因此退出公共岗位，反映出政治极化与社会信任下滑已成为欧洲民主的新隐忧。
