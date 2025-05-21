民主 瑞士人为什么愿意“免费兼公职”？ "志愿兼公职"体系(militia system，又被直译作“民兵体系”)是瑞士民主制度中的一个重要原则。它体现了这样一种理念：公民应当在消防队、非职业法官、学校管理委员会或议会等多种职业和领域承担公共责任。请观看下面的视频，进一步了解这一制度的运作方式。 此内容发布于 2025年05月21日 - 09:00 1 分钟 Benjamin von Wyl , Sara Pasino , Vera Leysinger 其他2种语言 English en The Swiss militia principle – what’s it all about? 原版 更多阅览 The Swiss militia principle – what’s it all about? Português pt Milícias: como funcionam na Suíça 更多阅览 Milícias: como funcionam na Suíça 相关内容 相关内容 时事通讯：瑞士媒体里的中国 如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。 更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国 想详细了解民兵制的具体含义？请阅读下面的解读文章： 相关内容 相关内容 在瑞士从政难发财 此内容发布于 2025年05月21日 瑞士是一个非常特殊的国家，尤其是政治体系非常与众不同，比如在瑞士从政没有工资，议员除了立法工作之外，往往还要另有一份职业，才能养家糊口。瑞士奉行“志愿兼公职制“，由民众义务承担社会政治职责。 更多阅览 在瑞士从政难发财 阅读最长 相关内容 老龄化社会 无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭 更多阅览 无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭 相关内容 人口统计 瑞士“黄金签证”引争议，全球富豪迁徙保财富 更多阅览 瑞士“黄金签证”引争议，全球富豪迁徙保财富 相关内容 谁离开？谁留下？瑞士移民结构悄然转变 更多阅览 谁离开？谁留下？瑞士移民结构悄然转变 相关内容 全球贸易 中美贸易日内瓦谈判，瑞士重登国际外交舞台 更多阅览 中美贸易日内瓦谈判，瑞士重登国际外交舞台 相关内容 瑞士媒体：瑞士领导人对专制国家表现出过分友好遭嘲讽 更多阅览 瑞士媒体：瑞士领导人对专制国家表现出过分友好遭嘲讽 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Dorian Burkhalter 人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？ 美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？ 参与讨论 2025年05月13日 6 赞 7 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Marc Leutenegger 您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？ 瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。 参与讨论 2025年04月25日 25 赞 35 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Jessica Davis Plüss 你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？ 人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？ 参与讨论 2025年05月02日 14 赞 15 留言 查看讨论 阅读最长 该故事中的文章 时事通讯：瑞士媒体里的中国 在瑞士从政难发财 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。 阅读更多 下一个 以前 相关内容 瑞士人的爱好：当主席 此内容发布于 2019年02月01日 把政治当副业：这是瑞士志愿兼职体系(Milizsystem)的理念。数千名瑞士政务负责人都有着自己一份普通的工作，他们只是利用业余时间或兼职从事政治活动。在兼职体系下，政治和选民本非泾渭分明，然而在现实生活中，却形成了一道屏障。请看我们瑞士志愿兼职工作年的首篇文章。 更多阅览 瑞士人的爱好：当主席 相关内容 瑞士特色的民兵化体系举步维艰 此内容发布于 2019年11月25日 瑞士参与性民主的核心之一就是所谓的民兵化体系。“民兵”令人联想到联邦之外冲锋陷阵的战士，这一命名背后的含义到底又是什么呢？ 更多阅览 瑞士特色的民兵化体系举步维艰 相关内容 瑞士议会里最强大的游说家？当然是议员们！ 此内容发布于 2019年04月12日 今秋，瑞士选民将选举出新一届联邦议会。然而，在联邦大厦(议会所在地)的拱顶之下，公民的代表-联邦议员们-却愈发经常、愈发积极地捍卫起企业、协会或是各种机构的利益。随着议员们角色的演变，瑞士议会的工作运转也在经历着一次“文化变迁”。 更多阅览 瑞士议会里最强大的游说家？当然是议员们！
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