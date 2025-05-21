瑞士人为什么愿意“免费兼公职”？

"志愿兼公职"体系(militia system，又被直译作“民兵体系”)是瑞士民主制度中的一个重要原则。它体现了这样一种理念：公民应当在消防队、非职业法官、学校管理委员会或议会等多种职业和领域承担公共责任。请观看下面的视频，进一步了解这一制度的运作方式。

1 分钟

相关内容

想详细了解民兵制的具体含义？请阅读下面的解读文章：

相关内容

相关内容 在瑞士从政难发财 此内容发布于 瑞士是一个非常特殊的国家，尤其是政治体系非常与众不同，比如在瑞士从政没有工资，议员除了立法工作之外，往往还要另有一份职业，才能养家糊口。瑞士奉行“志愿兼公职制“，由民众义务承担社会政治职责。 更多阅览 在瑞士从政难发财