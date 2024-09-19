民调：贺锦丽2摇摆州大幅领先

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿18日电） 美国11月总统大选战鼓频催，今天公布的一份民调显示，民主党总统候选人贺锦丽在摇摆州宾州与密西根州大幅领先共和党对手川普。这两个「蓝墙」（blue wall）州，被视为赢得白宫大位的关键。

这份在9月10日电视辩论后进行的民调显示，贺锦丽（Kamala Harris）声势看涨。一般认为，贺锦丽在这场辩论的表现优于对手川普（Donald Trump）。

奎尼匹克大学（Quinnipiac University）抽访可能选民的这份最新民调显示，贺锦丽在宾州以51%领先川普的45%，在密西根州则以50%胜过川普的45%。这两州都位于中西部和东北部的「铁锈带」（Rust Belt）传统重工业衰退区。

奎尼匹克大学表示，在第3个一般认为攸关贺锦丽能否胜选的铁锈带州威斯康辛州，贺锦丽与川普选情胶着，民调基本上平手，贺锦丽仅领先1个百分点。

整体民调显示，7个摇摆州的竞争最为激烈。根据民调追踪网站RealClearPolitics.com综合民调，川普在亚利桑那州、乔治亚州和北卡罗来纳州等所谓「阳光带」（Sun Belt）州取得些微领先，在第4个阳光带州内华达州微幅领先。

值得注意的是奎尼匹克大学针对宾州1331名可能选民进行的民调，其结果显示贺锦丽领先6个百分点，超出2.7%的误差范围，且领先幅度是8月同一民调领先3个百分点的两倍。

奎尼匹克大学民调（Quinnipiac University Polling）分析家马洛伊（Tim Malloy）表示：「3个重要摇摆州对川普的选情发出警讯。」他说，共和党典型「攻击民主党移民和经济政策的策略，可能不再那么有用了」。

美国广播公司新闻网／益普索（ABC News/Ipsos）最新的辩论后全国民调显示，贺锦丽领先4个百分点。Atlas Intel的辩论后民调则显示，川普在全国领先3个百分点。