聯合國第29屆氣候變遷大會：全球減排壓力大，瑞士能否迎難而上？

2024年10月11日,在佛羅裡達州新里奇港,颶風「米爾頓」帶來的強降雨導致安克洛特河洪水氾濫。「米爾頓」颶風在不到24小時內從一級風暴迅速增強為五級風暴,這是氣候變遷導致風暴威力越來越大、增強速度越來越快的最新例證,這一趨勢非常令人擔憂。

