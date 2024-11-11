聯合國第29屆氣候變遷大會：全球減排壓力大，瑞士能否迎難而上？

2024年10月11日，在佛羅裡達州新里奇港，颶風「米爾頓」帶來的強降雨導致安克洛特河洪水氾濫。「米爾頓」颶風在不到24小時內從一級風暴迅速增強為五級風暴，這是氣候變遷導致風暴威力越來越大、增強速度越來越快的最新例證，這一趨勢非常令人擔憂。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

本週是關鍵的一週，各國代表將齊聚阿塞拜疆，出席聯合國第29屆氣候變遷大會(COP29)。全球氣候目標的進展究竟如何？瑞士的減排情況如何？

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「玩火自焚」、「時不我待」、「走鋼索」-隨著11月11日至22日聯合國氣候變遷巴庫大會的臨近，那些致力於將全球氣溫升幅控制在1.5°C(2.7°F)閾值以下的科學家和官員們頻頻發出嚴厲警告。

COP29大會的主要議題 根據《巴黎協定》，工業化國家承諾在2025年前每年向發展中國家提供1’000億美元的氣候保護資金。這項目標在2022年首次實現，而COP29大會將設定2025年後新的共同籌資目標。 會議還計劃透過國際碳市場機制的實施細則，該機制允許各國在國外實施氣候保護項目，並將所達成的減排量計入本國的減排目標。 最後，大會也將著眼於2035年各國應實現的新氣候目標。一個主要挑戰在於，各國將以何種形式力挺上一次大會提出的建議，即在2030年之前大力發展再生能源、提高能源效率，並在2050年前逐步淘汰煤炭、石油和天然氣。各國須於2025年公佈具體目標。

聯合國環境規劃署(UNEP)執行董事英格·安德森(Inger Andersen)在近期發布的《2024年排放差距報告》上表示：「請停止空談。」

環境規劃署的報告作者警告稱，「各國的言論與現實之間存在巨大差距」。排放量下降的速度不夠快，各國-尤其是佔全球排放量近80%的G20國家-必須表現出更大的雄心，做出“力度空前”的新承諾，以縮小巨大的排放差距。

外部内容

與會國將在巴庫討論排放目標，並於2025年2月在巴西舉行的下一次聯合國氣候談判之前，提交最新承諾。

聯合國環境規劃署的研究人員說，目標的“飛躍”必須包括前所未有的全球再生能源動員、森林保護和能源效率措施等，以引導世界擺脫目前正朝著比工業化前水平高出2.6-3.1° C 的“災難性”成長發展的狀態。

外部内容

根據研究聯盟Net Zero Tracker的數據，全球超過40%的大公司、城市和地區尚未制定溫室氣體減量目標。 瑞士的情況似乎好一些。瑞士證券交易所最大的30家公司中，超過三分之二的公司製定了二氧化碳減排目標(英、德)，即到2050年將溫室氣體淨排放量降至零。世界自然基金會(WWF)8月表示，在瑞士26個州中，已有部分州在氣候和能源政策方面取得了進展，尤其是在建築領域。世界自然基金會也指出(多語)，不同地區之間的進展存在重大差異，尚無任何州能達到將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度以內的目標。

外部内容

太陽能和清潔能源帶來一線希望

儘管減排差距令人擔憂，但清潔能源-尤其是太陽能的快速發展，依然帶來了些許希望。去年12月，在杜拜召開的聯合國第28屆氣候變遷大會(COP28)上，世界各國政府達成協議，計畫在2030年將再生能源裝置容量增至現有水準的三倍，逐步擺脫對化石燃料的依賴。

聯合國環境規劃署估計，透過加速太陽能和風能裝置，預計2030年實現總減排目標的27%，到2025年實現總減排目標的38%。此外，停止森林砍伐還能額外貢獻20%的減量。剩餘的減排任務可透過提升能源效率，實現建築、交通和工業電氣化，以及減少化石燃料設施的甲烷排放來實現。

外部内容

國際能源總署(IEA)在其年度《世界能源展望》報告中指出，到2033年，太陽能將先後超過核能、風能、水能、天然氣，最終超過煤炭，成為全球最大的單一電力來源。

國際能源總署表示，清潔能源正以“前所未有的速度”成長。但是，在清潔能源發展的同時，全球對能源的需求也在增加，其中包括對燃煤發電的需求。國際能源總署預計，石油和天然氣的需求將在本世紀末達到頂峰，而全球氣溫上升將達到攝氏2.4度。

國際能源總署表示，要將氣溫升幅控制在攝氏1.5度以下，仍有一條“日益狹窄但仍可行”的路徑。這需要更多的清潔電力、加速電氣化並在2030年前實現33%的減排目標。

瑞士在減排目標上是否取得了進展？

瑞士承諾，2030年，溫室氣體排放量與1990年相比至少減少50%，2021年至2030年平均減少35%的排放。瑞士也承諾在2050年實現二氧化碳淨零排放。

2022年，瑞士國內的排放量為4’160萬噸二氧化碳當量。這與挪威和葡萄牙等國不相上下，整體比1990年減少了24%。

外部内容

瑞士聯邦環境局對實現減排目標充滿信心。發言人羅賓·普爾(Robin Poëll)對瑞士資訊swissinfo.ch表示：「除了國內措施，海外項目也有助於實現目標。」

近年來，瑞士透過投資海外氣候計畫來抵銷部分排放量，成為最積極簽訂《巴黎協定》框架下雙邊減量協議的國家之一。瑞士已與泰國、秘魯和塞內加爾等十多個國家達成了氣候合作協議。

“瑞士至2030年的氣候政策一直力度不足，也沒有改進。” 氣候專家喬治‧克林格勒(Georg Klingler)

但是，對於碳抵銷計畫是否真正減少了二氧化碳排放量，各國意見不一。世界自然基金會(WWF)和氣候變遷績效指數(Climate Change Performance Index)等組織批評瑞士大量投資於成本更低的海外碳抵銷項目上，而不是在國內大幅減排。

而普爾堅持認為，瑞士的減排進展顯著：「近年來，瑞士國內排放量明顯下降，尤其是在建築和工業領域。到2030年，修訂後的《二氧化碳法》中包含的措施將使瑞士國內排放量較1990年減少約37%。」

外部内容

聯邦環境局表示，剩餘的二氧化碳減排目標應透過政府和燃料進口商等公司資助的國外氣候保護計畫來實現。

監測機構稱瑞士氣候行動“力度不足”

然而，總部位於柏林的獨立氣候政策監測機構「氣候行動追蹤組織」(CAT)質疑瑞士是否真的走在達標的軌道上。該機構在最新報告中將瑞士的氣候行動和進展評為“不足”。

氣候行動追蹤組織指出，瑞士的氣候政策和立法雖在逐步改善，但目標仍顯不足，尤其是在國內二氧化碳減排方面。針對2030年減排目標，瑞士議會決定不將嚴格的二氧化碳減排目標寫入法律(即75%的減排須在國內完成，最多25%可以通過海外項目實現)，這給了聯邦政府更大的自由決定權。

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氣候行動追蹤組織分析師朱迪特·赫克(Judit Hecke)表示：「瑞士正在政策層面上取得重大進展，朝著實現氣候目標和國際承諾的方向邁進。真正的挑戰在於實施階段。」

世界自然基金會和綠色和平組織瑞士分會(Greenpeace Switzerland)則持批評態度。它們對最近頒布的法律的影響以及瑞士政府減少溫室氣體排放的承諾表示嚴重懷疑。

綠色和平組織指出，瑞士的氣候目標和政策與同類歐洲國家相比有很大差距：歐盟2030年的目標為減排55%，丹麥是70%，芬蘭是60%，德國是65%。此外，瑞士的政策還存在很大的監管漏洞，例如缺乏針對金融部門的減排目標。

綠色和平組織瑞士分部的氣候專家喬治‧克林格勒(Georg Klingler)表示：「考慮到瑞士的經濟實力及其高消費水準導致的海外溫室氣體排放，瑞士對氣候保護的財政支持應翻倍，至少達到每年10億美元。」

「多年來，瑞士至2030年的氣候政策一直力度不足，也沒有改進。」

(編輯：Veronica De Vore / ds，編譯自：中文編輯部/xy，繁體校對：盧品妤)