联合国第29届气候变化大会：全球减排压力大，瑞士能否迎难而上？

2024年10月11日，在佛罗里达州新里奇港，飓风“米尔顿”带来的强降雨导致安克洛特河洪水泛滥。“米尔顿”飓风在不到24小时内从一级风暴迅速增强为五级风暴，这是气候变化导致风暴威力越来越大、增强速度越来越快的最新例证，这一趋势非常令人担忧。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

下周将是关键的一周，各国代表将齐聚阿塞拜疆，出席联合国第29届气候变化大会(COP29)。全球气候目标的进展究竟如何？瑞士的减排情况如何？

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“玩火自焚”、“时不我待”、“走钢丝”-随着11月11日至22日联合国气候变化巴库大会的临近，那些致力于将全球气温升幅控制在1.5°C(2.7°F)阈值以下的科学家和官员们频频发出严厉警告。

COP29大会的主要议题 根据《巴黎协定》，工业化国家承诺在2025年前每年向发展中国家提供1’000亿美元的气候保护资金。这一目标在2022年首次实现，而COP29大会将设定2025年后新的共同筹资目标。 会议还计划通过国际碳市场机制的实施细则，该机制允许各国在国外实施气候保护项目，并将所达成的减排量计入本国的减排目标。 最后，大会还将着眼于2035年各国应实现的新气候目标。一个主要挑战在于，各国将以何种形式力挺上一次大会提出的建议，即在2030年之前大力发展可再生能源、提高能源效率，并在2050年前逐步淘汰煤炭、石油和天然气。各国须在2025年公布具体目标。

联合国环境规划署(UNEP)执行主任英格·安德森(Inger Andersen)在近期发布的《2024年排放差距报告》上表示：“请停止空谈。”

环境规划署的报告作者警告称，“各国的言辞与现实之间存在巨大差距”。排放量下降的速度不够快，各国-尤其是占全球排放量近80%的G20国家-必须表现出更大的雄心，做出“力度空前”的新承诺，以缩小巨大的排放差距。

外部内容

与会国将在巴库讨论排放目标，并于2025年2月在巴西举行的下一次联合国气候谈判之前，提交最新承诺。

联合国环境规划署的研究人员说，目标的“飞跃”必须包括前所未有的全球可再生能源动员、森林保护和能源效率措施等，以引导世界摆脱目前正朝着比工业化前水平高出2.6-3.1°C 的“灾难性”增长发展的状态。

外部内容

根据研究联盟Net Zero Tracker的数据，全球超过40%的大公司、城市和地区尚未制定温室气体减排目标。 瑞士的情况似乎好一些。瑞士证券交易所最大的30家公司中，超过三分之二的公司制定了二氧化碳减排目标(英、德)，即到2050年将温室气体净排放量降至零。世界自然基金会(WWF)8月份表示，在瑞士26个州中，已有部分州在气候和能源政策方面取得了进展，尤其是在建筑领域。世界自然基金会还指出(多语)，不同地区之间的进展存在重大差异，尚无任何州能达到将全球气温升幅控制在1.5摄氏度以内的目标。

外部内容

太阳能和清洁能源带来一线希望

尽管减排差距令人担忧，但清洁能源-尤其是太阳能的快速发展，依然带来了些许希望。去年12月，在迪拜召开的联合国第28届气候变化大会(COP28)上，世界各国政府达成协议，计划到2030年将可再生能源装机容量增至现有水平的三倍，逐步摆脱对化石燃料的依赖。

联合国环境规划署估计，通过加快太阳能和风能装机，有望到2030年实现总减排目标的27%，到2025年实现总减排目标的38%。此外，停止森林砍伐还能额外贡献20%的减排。剩余的减排任务可通过提升能效，实现建筑、交通和工业电气化，以及减少化石燃料设施的甲烷排放来实现。

外部内容

国际能源署(IEA)在其年度《世界能源展望》报告中指出，到2033年，太阳能将先后超过核能、风能、水能、天然气，最终超过煤炭，成为全球最大的单一电力来源。

国际能源署表示，清洁能源正以“前所未有的速度”增长。但是，在清洁能源发展的同时，全球对能源的需求也在增加，其中包括对燃煤发电的需求。国际能源署预计，石油和天然气的需求将在本十年末达到顶峰，而全球气温升幅将达到2.4摄氏度。

国际能源署表示，要将气温升幅控制在1.5摄氏度以下，仍有一条“日益狭窄但依然可行”的路径。这需要更多的清洁电力、加速电气化并在2030年前实现33%的减排目标。

瑞士在减排目标上是否取得了进展？

瑞士承诺，到2030年，温室气体排放量与1990年相比至少减少50%，2021年至2030年平均减少35%的排放。瑞士还承诺到2050年实现二氧化碳净零排放。

2022年，瑞士国内的排放量为4’160万吨二氧化碳当量。这与挪威和葡萄牙等国不相上下，总体上比1990年减少了24%。

外部内容

瑞士联邦环境局对实现减排目标充满信心。发言人罗宾·普尔(Robin Poëll)对瑞士资讯swissinfo.ch表示：“除了国内措施，海外项目也有助于实现目标。”

近年来，瑞士通过投资海外气候项目来抵消部分排放量，成为最积极签订《巴黎协定》框架下双边减排协议的国家之一。瑞士已与泰国、秘鲁和塞内加尔等十多个国家达成了气候合作协议。

“瑞士至2030年的气候政策一直力度不足，也没有得到改进。” 气候专家乔治·克林格勒(Georg Klingler)

但是，对于碳抵消计划是否真正减少了二氧化碳排放量，各国意见不一。世界自然基金会(WWF)和气候变化绩效指数(Climate Change Performance Index)等组织批评瑞士大量投资于成本更低的海外碳抵消项目上，而不是在国内大幅减排。

而普尔坚持认为，瑞士的减排进展显著：“近年来，瑞士国内排放量明显下降，尤其是在建筑和工业领域。到2030年，修订后的《二氧化碳法》中包含的措施将使瑞士国内排放量较1990年减少约37%。”

外部内容

联邦环境局表示，剩余的二氧化碳减排目标应通过政府和燃料进口商等公司资助的国外气候保护项目来实现。

监测机构称瑞士气候行动“力度不足”

然而，总部位于柏林的独立气候政策监测机构“气候行动追踪组织”(CAT)质疑瑞士是否真的走在达标的轨道上。该机构在最新报告中将瑞士的气候行动和进展评为“不足”。

气候行动追踪组织指出，瑞士的气候政策和立法虽在逐步改善，但目标仍显不足，尤其是在国内二氧化碳减排方面。针对2030年减排目标，瑞士议会决定不将严格的二氧化碳减排目标写入法律(即75%的减排须在国内完成，最多25%可以通过海外项目实现)，这给了联邦政府更大的自由决定权。

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气候行动追踪组织分析师朱迪特·赫克(Judit Hecke)表示：“瑞士正在政策层面上取得重大进展，朝着实现气候目标和国际承诺的方向迈进。真正的挑战在于实施阶段。”

世界自然基金会和绿色和平组织瑞士分部(Greenpeace Switzerland)则持批评态度。它们对最近颁布的法律的影响以及瑞士政府减少温室气体排放的承诺表示严重怀疑。

绿色和平组织指出，瑞士的气候目标和政策与同类欧洲国家相比有很大差距：欧盟2030年的目标为减排55%，丹麦是70%，芬兰是60%，德国是65%。此外，瑞士的政策还存在很大的监管漏洞，比如缺乏针对金融部门的减排目标。

绿色和平组织瑞士分部的气候专家乔治·克林格勒(Georg Klingler)表示：“考虑到瑞士的经济实力及其高消费水平导致的海外温室气体排放，瑞士对气候保护的财政支持应翻倍，至少达到每年10亿美元。”

“多年来，瑞士至2030年的气候政策一直力度不足，也没有得到改进。”

(编辑：Veronica De Vore/ds，编译自：中文编辑部/xy)