我们的孩子将生活在什么样的地球上？

气候变化不仅对生态系统和人类生活产生巨大影响，也对从事这一领域工作的人产生了情感和心理方面的影响。 Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

12 分钟

该项调查结果显示，气候变化不仅对生态系统和人类生活产生巨大影响，也对从事这一领域工作的人产生了情感和心理方面的影响。

生态焦虑，是一个新出现的专业术语：是指与气候有关的心理障碍-因为担心气候变化对地球和生态产生影响，会给人带来情绪低落，影响日常生活，最后可能会导致抑郁和对未来的焦虑。

这种情况在年轻人身上体现得尤为明显：尽管他们还有足够的时间，阻止最坏的情况发生，但这依然会导致他们对未来充满恐惧。气候焦虑也会出现在与气候或气候变化打交道的专业人士身上，但他们的焦虑不一定会导致精神问题。

在这个《巴黎协定十周年》系列中，我们将重点介绍瑞士及全球在温室气体减排、可再生能源发展、气候政策制定和气候研究领域取得的进展。

瑞士资讯Swissinfo在瑞士气候研究人员中进行了一项调查，结果显示，72%的参与者表示，他们的情绪受到工作和气候变化的影响；41%的人 “偶尔”会有这种感觉；31%的人”每周数次”；只有6%的人表示他们没有任何特殊感受。

外部内容

“我非常担心中期内气候变化带来的影响。我有一个女儿，我不知道她将生活在一个什么样的世界里，”瑞士联邦森林、雪地和景观研究所(WSL)森林生态学研究员皮埃尔·沃伦韦德(Pierre Vollenweider)说。不过，他也把希望寄托在年轻一代身上，”因为他们有意愿找到解决气候问题的办法。”

大多数科学界人士都认为，《巴黎气候协定》中设定的宏伟目标-将全球升温限制在比工业化前水平高1.5 °C，并不太可能实现。然而，超过这一临界值则意味着，生态系统、生物多样性和粮食安全受到威胁的风险加大。

政治和社会层面都拿不出具体针对措施，这令许多研究人员感到非常沮丧。因为他们知道，地球低排放的解决方案其实早已存在，缺乏的是热情。

瑞士大多数气候研究人员认为，将全球升温控制在1.5 ℃以内的目标无法实现：

相关内容

相关内容 减排 从希望到现实：《巴黎协定》十年，瑞士科学家的反思 此内容发布于 《巴黎协定》签署已经十年，瑞士资讯(Swissinfo)对瑞士气候科学家进行的一项调研显示，他们普遍认为全球升温已不可能控制在1.5摄氏度以内。他们平均预测，到2100年全球气温将上升约2.5摄氏度。 更多阅览 从希望到现实：《巴黎协定》十年，瑞士科学家的反思

悲观与乐观之间

一些因气候变化带来的情感压力的调查显示，科研人员是一个特殊的群体：由于他们的职业，他们经常要面对全球变暖的现实和后果。研究和预测未来的情景可能会导致他们产生焦虑、抑郁和无力感。

瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)大气与气候科学研究所的气候物理学家雷托·克努蒂(Reto Knutti)从事该领域的科研和教学已近30年。他的科研工作侧重于了解气候体系、相互作用和统计数据。克努蒂说：”我是两个孩子的父亲，我感到难过的是，他们将经历我们今天所预测的一切。”

克努蒂解释说，他并不像他的一些学生那样感到焦虑。然而，面对最近的事态发展，让他着实感到既恐惧又悲伤。”气候变化正在迅速蔓延，而政治家和社会的反应却越来越淡漠。”

他很失望，因为气候变化已不再是全球政治议程的重点。贸易关税、战争、地缘政治和移民抢占了风头。”我们拥有应对气候危机的所有可能性：从电动汽车到热泵，这应该让我们感到乐观；然而，当我看到政界采取行动的态度时，却只能悲观。”

巴黎气候协定 《巴黎气候协定》是首个具有法律约束力的国际气候协议，于2015年12月12日在巴黎举行的联合国气候变化大会(COP21)上签署通过。该协议要求所有国家减少温室气体排放。 相对于工业化前的水平，《巴黎气候协定》的目标是将全球升温幅度控制在工业化前水平以上低于2摄氏度之内，并努力不让其最大增幅超过1.5摄氏度。为此，全世界必须赶在2050年之前实现净零排放，亦即气候中和。 该气候协议由196个国家共同签署，而瑞士则于2017年批准了该协议。 在“巴黎气候协定十周年”系列文章中，我们重点介绍了瑞士及其它各国在温室气体排放、可再生能源和气候研究等领域中取得的进展。

可解决的问题被忽略

瑞士洛桑联邦理工学院环境经济学教授菲利普·塔尔曼(Philippe Thalmann)也有同感：”我长期从事气候方面的工作，很久以前就意识到我们面对这种状况束手无策。”

塔尔曼指出，许多承诺改善气候足迹的国家和公司现在都在走回头路。金融领域也是如此。他说：”气候措施不断被推迟，理由是气候危机并不那么重要。”

苏黎世联邦理工学院气候学家桑德罗·瓦蒂奥尼(Sandro Vattioni)对全球温室气体持续增加感到”非常气愤。他说：”我们知道如何将可再生能源用于能源生产和交通，但实施速度却太慢。令人失望的是，在《巴黎协定》签署十年后，向可持续未来的过渡仍然很缓慢。”

根据世界气象组织最近的一份报告，2024年大气中的二氧化碳含量达到历史新高。二氧化碳浓度的增幅是自1957年开始现代测量以来最大的年度增幅。

作为地球工程的一部分，瓦蒂欧尼正在研究通过改变太阳辐射反射(SRM)来减少气候变化影响的可能性。在他看来，这一研究领域的进展也让人感到沮丧。”我有一种矛盾的感觉：我认为了解更多有关太阳辐射修正的知识很重要，因为有一天我们可能会用到它，但我也意识到这不是一个真正的解决办法，因为它没有解决气候变化的根本原因。”

相关内容

相关内容 气候解决方案 反射太阳光线为地球降温：明智还是鲁莽？ 此内容发布于 人类也可借助将太阳光反射回太空这一构想来应对气候变化。这种被称为太阳能地球工程的干预手段虽富含争议，但也颇具吸引力，并在科学界中引发了重大分歧。 更多阅览 反射太阳光线为地球降温：明智还是鲁莽？

“20年前更悲观”

在瑞士资讯的调查中，三分之一(36%)的科研人员表示，他们”对未来感到担忧，但不会放弃；还有三分之一(35%)的人表示他们”相对乐观”；最后，27%的人表达了”极度悲观”、”干劲不足或身心疲惫”的心情。

外部内容

“当我目睹政治层面的所作所为时，我感到沮丧和悲伤。例如，美国决定减少对可再生能源的支持，推广化石燃料，”世界上最著名的气候科学家、极端天气事件和土壤-气候相互作用专家之一索尼娅·塞内维拉特纳(Sonia Seneviratne)说。

不过，她深信，现在道路已经指明，全球迟早会转变意识，迅速做出保护气候的决策。”二十年前，我比较悲观，因为那时我们没有任何解决方案。而今天，尽管意识到做出决策非常艰难让我们气馁，但至少我们有了解决方案，”她说。

苏黎世联邦理工学院的米勒娜·雅克马尔(Mylène Jacquemart)正在研究气候变化对阿尔卑斯山和极地地区自然灾害的影响，她对山区环境的变化感到担忧。

气温升高导致降雪量减少，冰川融化，山体变得更加不稳。阿尔卑斯山中的登山或滑雪等运动将不再常见。雅克马尔说：”我们的孩子将无法再像今天这样体验山区的乐趣，这让我很难过。”

相关内容

这位研究员最希望能改进对自然灾害的预测，保护山区。她强调说：”如果我们能更好地了解自然灾害是如何出现的，我们就能更好地做好准备，适应变化。”

不过，她认为还是有一些积极信号的，比如全球在可再生能源领域取得的进展。

如今，全球近三分之一的电力来自太阳、风和水，对可再生能源的投资超过了对天然气的投资：

相关内容

相关内容 气候适应 可再生能源发展缓慢的背后原因 此内容发布于 《巴黎气候协定》签署后的十年间，可再生能源在全球呈现持续增长的势头。然而，可再生能源目前依旧无法取代传统能源，而该领域在瑞士及其它各国的发展现状仍与2030年能源目标相去甚远。 更多阅览 可再生能源发展缓慢的背后原因

相信科学

无论如何，科学界依然有充分的理由对未来充满希望。根据瑞士另一项民意调查-《2025年科学晴雨表》显示，大多数瑞士人相信科学，并认为政治决策应以科学为基础；而且气候话题也依然被当作重要事宜。

“作为一名气候学家，我很高兴气候和能源话题依然被视为特别重要的话题，”索尼娅·塞内维拉特内说。

(编辑：Gabe Bullard，编译自德文：杨煦冬/gj)

阅读最长 讨论最多