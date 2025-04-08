The Swiss voice in the world since 1935
登录
气候解决方案

瑞士与法国联手拯救“杜河皇帝鱼”

工作人员在杜河寻找濒危的“apron”小鱼。
工作人员在杜河寻找濒危的“apron”小鱼。 Doubs Vivant

在中国长江流域，曾经数量众多的中华鲟如今正面临灭绝危机，长江白鲟更是已经被正式宣布灭绝。而在欧洲，法国与瑞士也在积极采取行动，试图挽救一种濒临灭绝的本土鱼类，并修复横跨两国边界的杜河(Doubs)流域的生态环境。然而，这些保护措施可能已经为时已晚。

此内容发布于
10 分钟

我在瑞士拥有丰富的新闻工作经验，擅长制作视频、文章和播客，最近的关注重点是政治和环境问题。 我出生于英国，在诺丁汉大学学习法律，之后进入伦敦首家培养研究生的广播新闻学院深造。1984年至1995年，我在英国和瑞士担任广播记者，之后返回英国，在伯恩茅斯电影学院完成了研究生电影文凭课程。自那时起，我一直从事视频新闻工作。

相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

这种名为apron的小鱼(学名Zingel asper)，是一种身形纤细、呈棕褐色的鲈科鱼类，在瑞士汝拉州(Jura)被称为“杜河皇帝”(Roi du Doubs)。由于栖息地遭到破坏以及污染严重，该物种在瑞士被列为极度濒危(critically endangered)物种，在法国则属于濒危(endangered)物种。

长期以来，瑞士和法国政府一直在努力拯救这一物种。2016年，瑞士联邦政府与各州政府共同通过了一项生态恢复计划，旨在保护与杜河相关的生态系统。

这项措施的出台源于环保人士在《伯尔尼公约》(Bern Convention)框架下提出的皇帝鱼申诉”(Apron complaint)，《伯尔尼公约》是一个旨在防止欧洲物种灭绝的具有法律约束力的国际条约。

然而，救援行动可能已经为时已晚。2012年，研究人员在杜河发现了52条皇帝鱼，这是过去15年内的最高纪录。然而，之后该物种数量持续减少，最后一次发现是在2023年。同年夏天，瑞士法语公共广播电视台(RTS)拍摄并报道了一次针对这种鱼的夜间搜寻。

2023年，在瑞士发现的最后一条皇帝鱼是一条雌鱼，它被短暂送至洛桑的Aquatis水族馆并在那里与法国的皇帝鱼进行人工繁殖。随后，这条鱼被转移至法国贝桑松(Besançon)的Citadel水族馆。

其后代现在还饲养在Aquatis水族馆和巴塞尔动物园。这些人工繁殖的皇帝鱼能否在野外生存？“杜河生机”(Doubs Vivant)组织的阿琳·沙普伊(Aline Chapuis)对此持怀疑态度。她说：“除非试一试，否则我们无法确定。”

目前，这条瑞士雌鱼已正式成为法国人工繁育计划的一部分，该计划致力于人工繁殖并最终将皇帝鱼重新引入自然环境。

洛桑Aquatis水族馆里，法国的皇帝鱼与瑞士同类进行繁育。
洛桑Aquatis水族馆里，法国的皇帝鱼与瑞士同类进行繁育。 swissinfo.ch

为什么一条小鱼如此重要？

杜河皇帝鱼的灭绝，正是杜河流域生态系统濒临崩溃的象征。在瑞士的71种鱼类中，只有14种未被列为濒危。“从鱼类生态来看，瑞士的生物多样性状况堪忧，”沙普伊表示，“皇帝鱼的消失可能只是一个开端，未来可能会有更多鱼类灭绝。这是一个明确的警告信号。”

生物多样性不仅关乎单一物种的存亡，更决定了整个生态系统的稳定性。生态学家指出，健康的生态系统能提高环境应对气候变化和自然灾害的能力。此外，基因多样性能帮助物种通过自然选择更快适应环境变化。

伯尔尼公约如何推动环保行动？

2011年，瑞士多个自然保护组织向《伯尔尼公约》常设委员会(Standing Committee)提交申诉，指出杜河皇帝鱼正面临严重威胁。农业活动及污水处理厂的排放污染了杜河水体，导致水中矿物质和营养物质过剩。

2013年，该委员会建议瑞士和法国加强控制所有污染物的排放，并恢复皇帝鱼关键栖息地的连通性。委员会还强调跨国合作的必要性。因此，法国和瑞士的研究人员现已建立合作机制，共享水质监测数据、鱼类种群信息及环境变化情况。

2017年，两国政府签署协议，加强对杜河三座水电大坝的管理。新规减少了大坝排水对鱼类产卵地的破坏，有助于维护河流生态系统的稳定。

未来还需要采取哪些措施？

瑞士环境部(environment ministry)发言人雷贝卡·赖希林(Rebekka Reichlin)表示，大部分行动计划已落地实施，并产生效果。目前，瑞士小镇勒洛克勒(Le Locle)的污水处理厂正在建设，而法国的奥库尔(Ocourt)和贝勒方丹(Bellefontaine)也在改造拦河坝结构。这些拦河坝不仅影响水流，还可能阻碍鱼类洄游、改变水温、影响沉积物流动，对皇帝鱼等水生生物构成严重威胁。

2024年12月，《伯尔尼公约》常设委员会对瑞士在杜河采取的生态修复措施表示认可，称其为“循序渐进且可持续”的生态恢复模式。但委员会再次敦促瑞士和法国进一步加强跨境合作。目前，瑞士已将国家行动计划延长至2030年，而法国的第四期行动计划也将在2030年到期。

环保组织“杜河生机”呼吁采取更具体的措施，防止农业及林业活动对杜河水系造成破坏，并加强法瑞合作，确保水质长期改善，“因为污染不受国界限制。”

或许，杜河皇帝鱼已经永远消失在瑞士水域，但它所推动的生态保护工作，将惠及其他物种。正如沙普伊所说：“打造一个尽可能接近自然状态的生态系统，始终是值得努力的目标。这不仅对环境有益，也对人类自身有益。”

瑞士和法国并不是唯一面临鱼类灭绝危机的国家。由于人类活动的影响，世界各地的鱼类物种正逐渐消失。例如，原产于中国长江的白鲟(Chinese paddlefish)，自2003年以来便再未被发现，过度捕捞和水坝建设被认为是导致其灭绝的主要原因。

在北美五大湖，黑西斯科鱼(Balck Cisco)曾一度数量众多，但自2006年起便未再现身，而过度捕捞被认为是其消失的部分原因。

此外，2024年，亚马逊河的两种洄游鲶鱼(Amazonian catfish)因受到过度捕捞及水电站建设的影响，被正式列入国际保护名单，显示出全球范围内鱼类物种正面临严峻的生存挑战。

长江曾是世界上最富饶的淡水生态系统之一，但由于水利工程建设、环境污染、航运发展和过度捕捞，许多鱼类正濒临灭绝。

长江白鲟(Chinese Paddlefish)，被誉为“中国淡水鱼之王”，是距今1.5亿年前的白垩纪残存下来的极少数远古鱼类之一。2003年在长江宜宾南溪江段最后一次被观察到。研究表明，它可能已在2005年至2010年间灭绝，并于2022年被世界自然保护联盟(IUCN)正式宣布灭绝。

中华鲟(Chinese Sturgeon)的情况同样严峻，葛洲坝建成后阻断其洄游路线，野生种群数量锐减，2013年后再无天然产卵记录。尽管中国已加强人工繁育，2024年放流中华鲟数量突破100万尾，但其自然繁殖仍未恢复。

(编译自英语：樊桦/gj)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
28
52 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士昆虫的生态情况引发担忧(图为蝴蝶)。

相关内容

六张图表呈现瑞士生物多样性的丧失

此内容发布于 瑞士未经污染的自然形象早已不再与现实相符。在这个阿尔卑斯山国里，生物多样性的丧失程度高于世界平均水平，超过三分之一的动植物种类正遭受威胁。人们该如何扭转这样的趋势？

更多阅览 六张图表呈现瑞士生物多样性的丧失
瑞士东北部博登湖下，一条管道被斑驴贻贝侵蚀。

相关内容

斑驴贻贝水下入侵，瑞士能阻挡吗？

此内容发布于 斑驴贻贝，一种小型软体动物正在瑞士乃至整个北半球掀起不小的风波。它沿途改变生态系统，破坏供水设施，甚至造成巨额经济损失。面对这场入侵，瑞士正联合国际力量，借助新技术，共同应对斑驴贻贝的入侵。

更多阅览 斑驴贻贝水下入侵，瑞士能阻挡吗？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团