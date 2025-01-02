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沙乌地阿拉伯2024年至少处决338人

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（法新社杜拜1日电） 沙乌地阿拉伯内政部今天宣布，6名伊朗人因毒品贩运而遭到处决。法新社根据官方报告进行统计，该国去年至少有创纪录的338起死刑执行。

沙国内政部透过沙乌地新闻社（SPA）发布声明指出，这6人因「偷偷携带大麻」进入沙乌地，在波斯湾城市达曼（Dammam）遭到处决，但未具体说明执行死刑的时间。

伊朗外交部表示，已召见沙国大使，对这项「不可接受的」作法表达「强烈抗议」，称此举违反「国际法规范和准则」。

根据法新社统计，沙国去年至少有338起死刑执行，相较2023年的170起大幅增加，并创下数十年来新高。此外，去年被处决的人当中，至少117人是因贩毒被定罪。

自1990年代起便持续追踪沙国死刑纪录的人权组织「国际特赦组织」（Amnesty International）指出，之前死刑执行的高点分别为2022年的196人和1995年的192人。

自沙国2年前针对毒品犯罪恢复判处死刑后，已对被定罪的毒贩执行一连串处决。

沙国已成为高度成瘾性精神兴奋剂芬乃他林（captagon）的重要市场，这种毒品于内战期间在叙利亚被大量生产。长期执政的前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）上个月遭到推翻，为这场内战划下句点。

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