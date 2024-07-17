沙国异议人士遭保加利亚拘留恐被逐回国 开始绝食抗议

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（法新社杜拜17日电） 沙乌地阿拉伯异议人士哈立迪到保加利亚寻求庇护，却被拘留将近3年，他今天表示，已展开无限期绝食抗议，以确保自己能够获释。

人权团体与社运人士表示，在王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的领导下，沙乌地阿拉伯境内已开始严厉镇压异议人士。

哈立迪（Abd al-Rahman al-Khalidi）在保加利亚首都索菲亚（Sofia）的拘留中心透过电话告诉法新社：「我从7月5日开始无限期绝食抗议，抗议保加利亚当局侵犯我的人权、违反欧洲法律以及国际条约。」

哈立迪呼吁保加利亚政府「立即且无条件地」释放他。

他说：「我会持续绝食抗议，直到这些要求被实现。任何企图强行结束绝食却没有实现我要求的行为，将会带来严重的恶果。」

2011年，在中东掀起阿拉伯之春革命浪潮后，沙乌地阿拉伯东部也罕见出现示威，哈立迪活跃其中。沙乌地阿拉伯多数为逊尼派，而东部地区聚集了什叶派少数穆斯林。

哈立迪于2013年飞往土耳其，2021年护照过期时，他徒步前往保加利亚，以寻求欧洲联盟（EU）的政治庇护。

根据一位参与此案但匿名的保加利亚律师透露，保加利亚当局于2022年得出结论，认为哈立迪并无充分证明他回国后会面临迫害。

今年2月，哈立迪收到驱逐出境令，要求他返回沙乌地阿拉伯，他提出了上诉。

国际特赦组织（Amnesty International）3月表示，若哈立迪遭驱逐出境，他在沙乌地阿拉伯恐怕会因个人政治观点与活动，而面临被折磨等严重侵犯人权的行径。

从去年开始，哈立迪愈来愈担忧自身安危，因同为异议人士的雷比（Hassan al-Rabie）遭到寻求临时庇护的摩洛哥引渡回沙乌地阿拉伯。