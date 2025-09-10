法国新总理甫上任就遇示威 抗议者吁「封锁一切」近200人被捕

（法新社巴黎10日电） 法国新总理勒克努今天走马上任之际，民众纷纷上街表达基层对总统马克宏的不满，并与警方爆发冲突，内政部长说已有近200人被捕。

这波示威活动是由一个松散的左翼联盟发起，他们号召「封锁一切」，让现年39岁、与马克宏（Emmanuel Macron）关系密切的勒克努（Sebastien Lecornu）甫上任就遭抗议洗礼。

当局在全国部署约8万名警力因应。在首都巴黎及周边地区，抗议民众一大早就用垃圾桶筑起路障、封锁学校与道路，并朝员警扔掷垃圾。

在东南部的里昂（Lyon），示威者封锁城市干道并焚烧垃圾桶。一名抗议者弗罗宏（Florent）说，马克宏让亲信出任总理「是在打（人民的）耳光」，「我们需要改变」。

西部城市南特（Nantes）的警方使用催泪瓦斯驱散民众。在南部港口城市马赛（Marseille），警方阻止约200名抗议者瘫痪一条主要道路。

内政部长荷泰佑（Bruno Retailleau）警告示威者，当局对暴力行为「零容忍」。他对记者说，警方上午已逮捕近200人，主要是在巴黎及其周边地区。

勒克努于当地时间今天中午正式上任，成为马克宏2017年主政以来第7位、过去1年来的第3位总理。

前总理白胡（Francois Bayrou）试图推动撙节政策来减少法国债务，8日在国会信任投票中失利。昨晚马克宏点名过去3年担任防长的勒克努接下总理一职。