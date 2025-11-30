法国极右翼党魁巴德拉又遭砸鸡蛋 74岁嫌犯被捕

（法新社土鲁斯29日电） 法国极右派「国民联盟」党主席巴德拉（Jordan Bardella）今天在西南部莫瓦萨克（Moissac）出席新书宣传活动时，头部遭人砸鸡蛋，而数天前他才遭人泼面粉抗议。

检察官苏法吉（Bruno Sauvage）向法新社表示，涉嫌这起攻击的74岁男子已被逮捕，以涉嫌对公务员施暴罪名遭到羁押。

巴德拉已就此事提出控告。

本月25日，巴德拉在法国东部费索尔（Vesoul）参加一场农业展览时，身上被人泼面粉。警方当时拘留一名17岁少年。这名少年翌日被释放，但必须接受公民教育。

巴德拉今天深夜在社群平台X上发文说：「我们取得的进展越多、距离权力核心越近，而极左翼的暴力就会越肆意妄为。」

巴德拉说自己一切安好，并表示：「一股自由、爱国与民族骄傲的风潮，正在席卷法国各地，这些人是无法阻挡的。」

随着马克宏两任总统任期将届满，极右翼国民联盟（ National Rally）认为，2027年法国总统大选是他们问鼎执政的最佳机会。

三度参选总统的「国民联盟」领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）因贪腐案遭定罪，失去参选资格，而年仅30岁的巴德拉有可能成为该党提名总统候选人。（编译：纪锦玲）