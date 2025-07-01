法国西班牙等8国合推豪华飞航课税

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（法新社西班牙塞维亚30日电） 法国总统府说，法国、西班牙、肯亚、巴贝多（Barbados）等8个国家携手合作，推动对富裕的航空乘客课税，以助较贫困的国家因应气候变迁。

这个联盟成员还包括索马利亚、贝南（Benin）、狮子山共和国（Sierra Leone）、安地卡及巴布达（Antigua and Barbuda）。联盟表示，将致力增加对机票课税的国家数量，包括商务舱旅行和私人飞机。

航空业是助长全球暖化的污染排放一大来源，全球暖化对责任最小的弱势开发中国家造成最严重的影响。联合国气候峰会将于11月在巴西举行。

法国总统府在声明中表示，上述联盟将致力让航空业为气候调适提供更多资金。

声明还说，目标是将至少部分税收投入「韧性投资和公平转型」，并协助较贫穷的国家增加国内收入。

法国、肯亚及巴贝多先前曾游说徵收这类「团结税」，为气候行动筹集资金，建议对航运、化石燃料、塑胶和加密货币课税。

绿色和平组织（Greenpeace）乐见这项「重要举措」有助从「最顶级、污染最严重的交通方式」筹集更多资金；这方面向来徵税不足。

上述消息是在西班牙塞维亚（Seville）举行联合国发展筹资国际会议（International Conference on Financing for Development）期间宣布。