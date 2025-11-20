法官裁定终止华盛顿国民兵部署 川普政府可提上诉

（法新社华盛顿20日电） 一名联邦法官今天裁定，总统川普在美国首都部署数千名国民兵的行动属于非法。

地方法院法官柯布（Jia Cobb）下令终止这项部署，但将裁定延后21天生效，以便让川普政府有时间提出上诉。

这位共和党籍总统已向由民主党掌控的华盛顿、洛杉矶与曼菲斯派遣国民兵进驻，以打击犯罪并协助执行他对无证移民的镇压措施。

联邦法官已暂阻国民兵在另外两个民主党执政的城市芝加哥与波特兰的部署，预计最高法院很快将对此是否合法做出裁定。

川普8月11日下令逾2000名国民兵在华盛顿巡逻，称这座城市是「肮脏且充满犯罪的羞耻之地」。

华盛顿特区检察长施瓦布（Brian Schwalb）9月提起诉讼，要求终止国民兵在当地部署国民兵。

他说：「动用国民兵执行警务不仅不必要且不受欢迎，更对特区及当地居民造成危险与伤害。」

柯布在裁决意见中指出，川普政府在「未获得城市民事当局请求下，将国民兵部署于非军事性、威慑犯罪的任务」是「违反法律」。

这位由民主党籍前总统拜登任命的法官也表示，政府将外州国民兵调入首都巡逻，已逾越权限。

川普今年稍早在加州也遭遇挑战，当时他派遣国民兵前往洛杉矶，以平息因取缔无证移民而引发的抗议。虽然地区法院法官裁定非法，但上诉法院法官允许洛杉矶的部署继续进行。

川普否认他在打击犯罪与移民镇压行动中，刻意针对政治对手执政的城市。（编译：徐睿承）