法总统府：马克宏会畅泳塞纳河 但不一定在奥运前

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（法新社巴黎19日电） 法国总统府艾里赛宫（Elysee）今天表示，总统马克宏仍计划遵守承诺在塞纳河（Seine）游泳，但「不一定」是在本月26日展开的巴黎奥林匹克运动会之前。

马克宏（Emmanuel Macron）数度坚称他会跳入塞纳河，以强调重大除污工作能将塞纳河恢复到可游泳的程度，让民众对水质安心。

但46岁的马克宏从未订下明确日期，上周体育部长欧迪亚－卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）与巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）一起跳入河水时，马克宏也未同行。

马克宏的发言人今天告诉记者：「他没有说要在奥运前游泳，他是说他会去，也一向表达一定会…他不一定有机会在奥运前这么做。」

一名总统顾问表明，马克宏下水的日期尚未确定，「正如他宣布时所说，除了让我们主办奥运赛事以外，对他而言，最重要的是这将让我们未来数年向大巴黎区（Ile-de-France）众多居民开放游泳场地」。

「所以毫无疑问，本着这种精神，他能去游泳的时候就有机会去游泳。」

巴黎市政府稍早宣布，塞纳河在本月10日到16日之间的7天内，有6天的水质检测结果干净足以游泳。

只要天气条件许可，塞纳河将是巴黎奥运开幕式一大亮点，也是铁人3项和马拉松游泳比赛场地。

万一水质不达标准，预备方案是延后赛事数天，或将马拉松游泳比赛移至巴黎东方小镇马恩河畔维尔（Vaires-sur-Marne），在马恩河（Marne）上举行。