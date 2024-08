法新:乌克兰至少占领800平方公里库斯克州土地

afp_tickers

2 分钟

(法新社巴黎13日电) 法新社分析指出,截至昨天为止,乌克兰已经控制俄罗斯西南疆库斯克州至少800平方公里土地。

法新社对华盛顿战争研究所(Institute for the Study of War)提供的资料进行分析后认为,乌克兰至少控制800平方公里库斯克州(Kursk)土地。

基辅6日跨境奇袭库斯克州,为自从第二次世界大战以来对俄境发动的最重大攻击行动,已经拿下20多个聚落。

美国非营利智库华盛顿战争研究所定期更新俄罗斯入侵乌克兰战局的最新资讯。

俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin)昨天要求俄军「驱逐」乌军。当局表示,已自当地战斗中撤离逾12万人。

乌军总司令瑟尔斯基(Oleksandr Syrsky)昨天上传影片显示,他呈报总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy),乌军现在掌控约1000平方公里俄罗斯土地,而且「进攻行动」持续中。

泽伦斯基在夜间演说中表示,跨境攻势「纯粹是安全问题」,目的是要拿下「俄罗斯军队对我们苏米州(Sumy)发动袭击的地区」。

位在乌克兰东北部的苏米州与库斯克州接壤。