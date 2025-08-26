波兰保守派总统纳夫罗茨基上台 拟削减乌克兰难民权益

（法新社华沙25日电） 波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）今天否决一项拟延长乌克兰难民在波兰的权利法案，尤其是关于儿童福利金的部分。他说，这笔补助应仅发放给有工作的父母。

自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，约有100万名难民前往波兰定居，其中大多是妇女与儿童。

波兰是乌克兰的重要盟友，也是西方援助的主要运输路线，但波兰民众对乌克兰人的支持已逐渐转趋冷淡。

纳夫罗茨基否决的这项法案，是由波兰的亲欧盟政府所提出，内容包括将乌克兰人在波兰的临时保护身分延长至2026年3月，以及其他相关措施。

若不延长，现行措施将于9月底到期。

这项法案同时涉及多项补助金、居留许可、乌克兰人能在波兰从事的特定职业，以及波兰为乌克兰军方依赖的美国卫星网路服务「星链」（Starlink）所支付的费用。

保守派民族主义者纳夫罗茨基在6月1日胜选前的竞选活动中，承诺要削减乌克兰难民社会福利。

他今天对媒体说：「我没有改变立场，我认为这些援助只应给予那些在波兰努力工作的乌克兰人。」纳夫罗茨基本月正式就任总统。

他还说，没在波兰工作的乌克兰人不应继续享有当前的免费医疗待遇。

纳夫罗茨基说：「这让波兰公民在自己国家受到的待遇，比我们的乌克兰客人还差。」

纳夫罗茨基已提出自己的法案，以削减乌克兰人在波兰享有的社会福利。