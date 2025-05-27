波兰总统决选6/1登场 2候选人势均力敌

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（法新社华沙27日电） 波兰6月1日将举行总统决选，亲欧盟的首都华沙市长佐萨斯科斯基，将与民族主义历史学者纳夫罗茨基一较高下。而这场胶着的选战可能会延长这个北大西洋公约组织（NATO）成员国的政治僵局。

这两位候选人─执政中间派支持的佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）及反对党法律正义党（PiS）支持的政治新手纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）─在民调中势均力敌。

最新民调估计，选民投给两人的意愿均为46.3%，这意味着选战最后阶段气氛将十分紧张。

过去一周，两人一直在争取各政治派别的选民。

53岁的佐萨斯科斯基若在决选中胜出，将对前欧盟理事会主席、现任波兰总理图斯克（Donald Tusk）领导的中间派政府带来提振。图斯克政府一直与现任民族主义取向的总统不和。

而决选若是由42岁的纳夫罗茨基获胜，波兰的政治僵局可能会持续下去，分析家预测可能不得不举行新的国会选举。

纳夫罗茨基不赞成让乌克兰加入欧盟，也曾公开反对提供福利给境内100万乌克兰难民。若他胜出，波兰对邻国乌克兰的坚定支持可能生变，因此欧盟及其他地区皆密切关注这次选举。