波兰疑欧派赢得总统大选 总理图斯克诉诸信任投票

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（法新社华沙3日电） 波兰近日举行总统大选，由疑欧的右翼民族主义者纳夫罗茨基胜出。立场亲欧的总理图斯克今天宣布国会下周将对政府进行信任投票，希望展示他所领导的政府持续获得支持。

图斯克（Donald Tusk）在内阁会议前告诉记者：「对政府的信任投票将于6月11日星期三举行。」

在此之前，图斯克的政治盟友、自由派的华沙市长佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）在上周末总统大选中输给了保守派的纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）。

波兰大部分权力握在国会手中，但总统可以否决立法，纳夫罗茨基胜选，将使图斯克极难推动他的亲欧议程。

纳夫罗茨基获得美国总统川普（Donald Trump）的支持，在这次激烈大选中赢得50.89%的选票，佐萨斯科斯基的得票率则为49.11%。

这次大选显示波兰国内存在严重分歧，被视为亲欧洲路线和川普式民族主义风格之争。纳夫罗茨基的竞选口号是「波兰第一、波兰人优先」，佐萨斯科斯基则是立场亲欧。

欧洲极右派领袖为纳夫罗茨基赢得大选叫好，纳夫罗茨基仰慕川普，已表态自己将反对图斯克政府关于堕胎及LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利的进步议程。