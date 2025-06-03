The Swiss voice in the world since 1935
登录

波兰疑欧派赢得总统大选 总理图斯克诉诸信任投票

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华沙3日电） 波兰近日举行总统大选，由疑欧的右翼民族主义者纳夫罗茨基胜出。立场亲欧的总理图斯克今天宣布国会下周将对政府进行信任投票，希望展示他所领导的政府持续获得支持。

图斯克（Donald Tusk）在内阁会议前告诉记者：「对政府的信任投票将于6月11日星期三举行。」

在此之前，图斯克的政治盟友、自由派的华沙市长佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）在上周末总统大选中输给了保守派的纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）。

波兰大部分权力握在国会手中，但总统可以否决立法，纳夫罗茨基胜选，将使图斯克极难推动他的亲欧议程。

纳夫罗茨基获得美国总统川普（Donald Trump）的支持，在这次激烈大选中赢得50.89%的选票，佐萨斯科斯基的得票率则为49.11%。

这次大选显示波兰国内存在严重分歧，被视为亲欧洲路线和川普式民族主义风格之争。纳夫罗茨基的竞选口号是「波兰第一、波兰人优先」，佐萨斯科斯基则是立场亲欧。

欧洲极右派领袖为纳夫罗茨基赢得大选叫好，纳夫罗茨基仰慕川普，已表态自己将反对图斯克政府关于堕胎及LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利的进步议程。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
28
45 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
8
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团