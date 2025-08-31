The Swiss voice in the world since 1935

波索纳洛遭严格居家监禁　巴西法官查车辆防潜逃

（法新社巴西利亚30日综合外电报导）巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）涉嫌密谋政变一案，再过几天即将进入判决阶段；法官今天下令对他位在巴西利亚（Brasilia）的居家监禁住所，进行更严格的监控。

自8月初以来，波索纳洛一直处于居家监禁状态。法新社取得的法院文件显示，最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令，所有离开波索纳洛豪宅的车辆，都必须「检查车内和后行李箱」。

莫瑞斯负责波索纳洛的审判，此前，他已要求警方「24小时监控」波索纳洛居家监禁住所。

这项命令是应检察官的要求而下达。检方指出，有消息指出波索纳洛去年计划前往阿根廷寻求庇护，这证明了70岁的波索纳洛恐会试图寻求逃避有可能面临的长期刑期。

2019年至2022年执政的波索纳洛，目前与7名同案被告因涉嫌密谋于2022年大选落败后非法掌权而受审。

最高法院预计9月2日开始对此案作出判决。获美国总统川普支持的波索纳洛，一旦罪名成立，将面临40年有期徒刑。

波索纳洛的儿子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）表示，父亲目前状况不佳。他在社群平台X发文表示：「年迈父亲现在非常瘦，没有食欲，总是打嗝、呕吐。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

