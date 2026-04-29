泰国前总理戴克辛获准假释 下月提早出狱

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（法新社曼谷29日电） 泰国矫正署今天表示，入狱服刑的前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）获得假释，将于下个月提早出狱。

现年76岁的电信大亨戴克辛，因贪污罪名去年9月入狱服刑。

矫正署在声明中指出，戴克辛将于5月11日获释，且在假释期满前「须遵守所有规定」，包括配戴电子脚镣。

矫正署补充表示，戴克辛年事已高，且剩余刑期不到一年，符合提早出狱的条件。

过去20年来，戴克辛所属的政治集团一直是泰国亲军方与亲皇室精英阶层的主要对手，后者视戴克辛的民粹路线为传统社会秩序的威胁。

他的为泰党（Pheu Thai）及其前身，是21世纪泰国最成功的政党，戴克辛家族曾经出了4位总理，并在广大农村地区赢得普遍支持。

然而，为泰党在今年2月的国会大选中遭遇史上最惨重的挫败，沦为第3大党，引发外界对戴克辛政治机器前景的质疑。

不过，随后为泰党加入保守派总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的执政联盟，为戴克辛的东山再起留下一线生机。戴克辛的侄子约查南（Yodchanan Wongsawat），目前在阿努廷内阁中担任高等教育部长。

戴克辛分别于2001年与2005年当选泰国总理，在第2任期因军事政变中断后流亡海外。他2023年8月结束海外流亡返回泰国，因贪污滥权被判处8年徒刑。

戴克辛目前正在曼谷监狱服刑。泰国最高法院去年裁定，他在2023年服刑期间，违规待在医院高级病房而非牢房，不当逃避服刑，必须重新入狱服刑1年。

矫正署指出，戴克辛是今天获准假释的850多名囚犯之一。