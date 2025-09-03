The Swiss voice in the world since 1935

泰国在野党合作拚组阁　执政为泰党提解散国会

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社曼谷3日电） 泰国前总理贝东塔去职，新总理人选受关注。泰国国会最大党人民党今天宣布支持阿努廷领导的泰自豪党，让阿努廷有望组阁。但执政的为泰党宣布，代理总理普谭已提请泰王解散国会。

解散国会这项充满法律争议的决定，可能使泰国在年底前举行新的选举，距上一次2023年5月选举仅隔两年。

泰国前总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）因违反道德标准在8月29日遭宪法法庭解职以来，泰国最高权力机构一直处于权力真空状态。

贝东塔所属的为泰党（Pheu Thai party）目前仍以看守政府形式执政，并曾努力争取国会最大党却是反对党的人民党（People’s Party）支持其新任总理候选人。

不过，人民党最终宣布转而支持保守派企业家阿努廷（Anutin Charnvirakul）及其领导的泰自豪党（Bhumjaithai Party）。

就在数分钟后，为泰党秘书长索拉翁（Sorawong Thienthong）告诉法新社，代理总理普谭（Phumtham Wechayachai）「已经递交解散国会的法令」。

看守政府是否有权解散国会，是泰国国内激烈辩论的议题。

但根据泰国宪法，若国王批准解散国会，必须在45到60天内举行选举。

乌汶府大学（Ubon Ratchathani University）政治学者提提蓬（Titipol Phakdeewanich）告诉法新社：「未来几个月内很可能举行选举。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
32
63 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团