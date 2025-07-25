泰柬流血冲突 至少12人丧生

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（法新社泰国帕农东拉25日电） 泰国和柬埔寨昨天在争议边境地区爆发十多年来最血腥军事冲突，双方出动战车、大炮和地面部队，造成至少12人丧生。

泰国和柬埔寨长年来因边境主权争议关系紧绷，这波冲突代表两国争端急剧升级。

双方昨天互控对方在边境两座寺庙附近先开火。柬埔寨对泰国发射火箭和炮弹，泰国军方则紧急出动F-16战机空袭。

泰国公共卫生部表示，1名军人和至少11名平民丧生，多数是在东北部四色菊省（Sisaket）一处加油站附近的火箭攻击中丧命。

现场画面显示，加油站附设便利商店冒出浓烟。省级官员表示，多数死者是事发当时在店内的学生。

泰国表示已有35人受伤，并指控柬埔寨攻击民用建筑。

泰国东北部素辇省（Surin）帕农冬拉区（Phanom Dong Rak）一家有30张病床的医院遭到炮弹攻击，窗户碎裂，部分屋顶崩塌。这家医院在2011年泰柬大规模冲突中也曾遭受波及，本月23日为预防起见疏散部分人员。

一名驻守在医院入口处的士兵告诉法新社：「我们得到情报说柬埔寨会发动攻击。」这名军人基于安全理由不愿具名。

柬埔寨尚未就伤亡情况置评，国防部发言人在记者会上被问及此事时不愿回应。

法新社记者在泰国边境附近采访多名逃离村庄以躲避战火的柬埔寨人，1名36岁的民众说「我们不敢留下，他们打得非常凶，我的房子都在摇晃」。