泽伦斯基:乌克兰军队进一步深入俄罗斯

(法新社基辅14日电) 基辅当局自俄乌开战后最大规模的跨境攻击已迈入第2周,乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)今天表示,乌国军队正「进一步深入」俄罗斯。

乌军于8月6日进入俄国库斯克州(Kursk),据称已控制当地数十个聚落。这是自二战以来,外国军队在俄国领土上发动的最大攻势。

来自基辅安全部门的消息人士告诉法新社,乌军夜间以无人机袭击4座军事机场,这是自2022年爆发俄乌战争以来,乌国执行的「最大规模」无人机攻击任务。

泽伦斯基在社群媒体写道:「我们正在进一步深入库斯克州,从今天开始到现在,已经在不同地区推进1至2公里。」

他还说,乌军在同一时间虏获「超过100名俄罗斯军人」,他称这将「加快我们的男孩和女孩回家的速度」。

与此同时,相邻的俄国贝尔哥罗德州(Belgorod)宣布进入紧急状态,州长葛拉特卡夫(Vyacheslav Gladkov)警告,由于乌国的炮击和无人机攻击,局势「极其艰困」。

法新社对非营利智库「华盛顿战争研究所」(Institute for the Study of War)提供的资料进行分析后认为,截至12日,乌克兰至少控制800平方公里库斯克州土地。

俄方则表示,已在5个地区击退乌军深入库斯克州的企图。

俄国国防部指出:「敌方机动部队试图以装甲装备深入俄罗斯领土的企图已被击退。」