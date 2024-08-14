立足瑞士 报道世界
登录

泽伦斯基：乌克兰军队进一步深入俄罗斯

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅14日电） 基辅当局自俄乌开战后最大规模的跨境攻击已迈入第2周，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，乌国军队正「进一步深入」俄罗斯。

乌军于8月6日进入俄国库斯克州（Kursk），据称已控制当地数十个聚落。这是自二战以来，外国军队在俄国领土上发动的最大攻势。

来自基辅安全部门的消息人士告诉法新社，乌军夜间以无人机袭击4座军事机场，这是自2022年爆发俄乌战争以来，乌国执行的「最大规模」无人机攻击任务。

泽伦斯基在社群媒体写道：「我们正在进一步深入库斯克州，从今天开始到现在，已经在不同地区推进1至2公里。」

他还说，乌军在同一时间虏获「超过100名俄罗斯军人」，他称这将「加快我们的男孩和女孩回家的速度」。

与此同时，相邻的俄国贝尔哥罗德州（Belgorod）宣布进入紧急状态，州长葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）警告，由于乌国的炮击和无人机攻击，局势「极其艰困」。

法新社对非营利智库「华盛顿战争研究所」（Institute for the Study of War）提供的资料进行分析后认为，截至12日，乌克兰至少控制800平方公里库斯克州土地。

俄方则表示，已在5个地区击退乌军深入库斯克州的企图。

俄国国防部指出：「敌方机动部队试图以装甲装备深入俄罗斯领土的企图已被击退。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
18
50 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
47
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团