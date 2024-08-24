泽伦斯基：换俘行动完成 将向俄罗斯发起更多报复

afp_tickers

3 分钟

（法新社基辅24日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在乌克兰独立纪念日当日矢言将对俄罗斯进行更多「报复」；在乌国跨境突袭俄罗斯领土仅2周后，双方宣布已交换230名战俘。

法新社报导，泽伦斯基还签署一项法律，禁止与俄罗斯有关系的「乌克兰正教会」（Ukrainian Orthodox Church, UOC），并称相关立法旨在「从莫斯科魔鬼的手中解放」信徒，此举引起俄国东正教领袖的强烈抨击。

泽伦斯基发布了一段影片，画面可见他站在一片森林地区，据报当地距离乌克兰8月6日突袭入侵的地点很近。

他说，「敌人带到我们土地上的东西（指战争），现在已经回到他们的家乡」，俄罗斯将会「知道什么是报复。」

他还说，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）是「红场（Red Square）病夫，老是用红色按钮威胁所有人」， 意指蒲亭曾扬言不惜发动核战。

泽伦斯基表示，基辅6日开始跨境反攻俄罗斯西部库斯克州（Kursk），目标之一就是要向俄罗斯人展示，「对他（蒲亭）来说哪件事更重要？占领乌克兰领土或保护其人民？」

基辅和莫斯科均证实，在阿拉伯联合大公国的斡旋下，双方已各自交换115名被俘士兵。

泽伦斯基也发布了身上裹着乌克兰国旗的男子的照片。乌国人权监察员鲁宾内兹（Dmytro Lubinets）表示，换回的战俘包括2022年驻守马立波（Mariupol）亚速钢铁厂（Azovstal）的数十名亚速营（Azov Battalion）战士。

乌克兰当局稍早表示，库斯克行动的目的之一是用俄罗斯战俘换取被关押在俄国的乌克兰人。