海地过渡委员会迟未成立 各党派抨击总理

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（法新社海地太子港14日电） 海地各党派呼吁「尽快」成立延宕已久的过渡委员会，并指责即将下台的总理亨利（Ariel Henry）擅改各党派先前达成共识的条款。

1个月前首都太子港（Port-au-Prince）爆发武装帮派暴力攻击事件，总理亨利表示，他将辞职下台。本月12日，海地政府公报颁令，表示将成立过渡委员会。

持续数周的政治口水战延宕成立过渡委员会的计画，而12日宣布的政令看来却引发更多的不和。

将推出人选作为过渡委员会代表的9个团体或政党，于注明日期为13日的文件中表示，他们对这项政令「深感震惊」，并谴责内容遭到「大幅修改」、「扭曲了」原先计画，他们质疑这项政令的效力。

9大党派和团体特别要求，应在政府公报上公布各党派于4月3日达成的政治协议，其内容概述过渡委员会的任务和组织，以及成员的任命。

法新社报导，即将下台的亨利政府在13日的颁令中，虽承认将会成立过渡委员会，但未提及组成人员的姓名。

亨利政府随后要求「利害关系者所指定的人士」应提交文件以供当局批准。

如此一来似乎会推延过渡委员会的成立，也引起各界疑虑，担心亨利政府可能拒绝某些人加入。

9名利益相关者坚称，亨利及其政府必须依照4月3日的协议，「尽快」推动过渡委员会的成立。

根据先前协议，过渡委员会包括具投票权的7人及观察员两人，他们代表政党、私人企业和民间社会，将在2026年初前为总统选举铺路。

协议内容指出，过渡委员会的第一个任务是选出总理，这位总理与9人委员会合作，届时将成立临时政府，负责领导国家，直到「民主、自由和具公信力的选举」能举行为止。

海地多年来政治不稳定、犯罪猖獗，自2016年以来就不曾举行选举。（译者：纪锦玲）