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不願謝幕的舞台：皇后樂團主唱與蒙特勒的故事

長期以來，蒙特勒一直吸引著佛萊迪的粉絲。
長期以來，蒙特勒一直吸引著佛萊迪的粉絲。 KEYSTONE

每年都有成千上萬的樂迷聚集在瑞士西部湖畔小鎮蒙特勒。吸引他們的，是越來越多與弗雷迪·默丘里(Freddie Mercury)相關的景點，讓他們得以重溫這位超級巨星多姿多彩的人生。作為皇后樂隊(Queen)的主唱，弗雷迪於1991年去世，但隨著時間的推移，他對這座小鎮的影響似乎愈加深刻。在AI重塑音樂產業、懷舊文化席捲全球的當下，一位離世三十餘年的搖滾傳奇，依然用旋律和記憶牢牢「佔據」了樂迷的心靈。

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我在瑞士拥有丰富的新闻工作经验，擅长制作视频、文章和播客，最近的关注重点是政治和环境问题。 我出生于英国，在诺丁汉大学学习法律，之后进入伦敦首家培养研究生的广播新闻学院深造。1984年至1995年，我在英国和瑞士担任广播记者，之后返回英国，在伯恩茅斯电影学院完成了研究生电影文凭课程。自那时起，我一直从事视频新闻工作。

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對佛萊迪來說，蒙特勒是他的「避風港」。他可以在這裡漫步街頭而不受樂迷或狗仔隊的打擾。皇后樂團的六張專輯都是在當地的「山中錄音室」(Mountain Studios)錄製完成的，其中包括與大衛·鮑伊(David Bowie)合作的經典歌曲《Under Pressure》。 1979年，樂團買下了這間錄音室。弗雷迪去世後不久，「默丘里鳳凰信託基金會」(Mercury Phoenix Trust)成立並接手了這間錄音室，隨後將其重新修繕，改造成一座紀念博物館，旨在支持抗擊愛滋病的事業。如今這裡對公眾免費開放，遊客可以近距離欣賞皇后樂隊用過的樂器、這位張揚的主唱所穿的服飾，以及樂隊的混音台。

冠軍弗雷迪

在蒙特勒，有一個人在努力確保人們不會忘記默丘里，那就是盧西恩·穆勒(Lucien Muller)。他負責組織「弗雷迪之旅」(Freddie Tours)以及每年九月舉行的「弗雷迪日」(Freddie Days)生日慶典，活動包括為期四天的致敬樂隊演出、座談會、湖上遊船和迪斯科派對。這場盛會最初由他的父親諾伯特·穆勒(Norbert Muller)在本世紀初發起。 2024年，諾伯特突然去世，盧西恩接手大旗，繼續守護弗雷迪的精神遺產。他的這份堅持，不僅是對父親的懷念，也同樣是對皇后樂團的深情致敬。

盧西恩·穆勒向蒙特勒遊客展示與弗雷迪相關的場地
盧西恩·穆勒向蒙特勒遊客展示與弗雷迪相關的場地 swissinfo.ch

穆勒說：「這項活動是免費的，我們也希望它一直保持這樣。它完全由志願者運營，我們邀請樂隊無償演出，以此向弗雷迪致敬。」

2018年之後，他的業務真正迎來了起飛。那一年，電影《波西米亞狂想曲》上映，將皇后樂隊的音樂帶到了新一代觀眾面前。這部電影成為有史以來票房最高的音樂傳記片，還拿下了四項奧斯卡大獎，其中包括拉米·馬雷克(Rami Malek)憑藉飾演弗雷迪·默丘里獲得的最佳男主角獎。

穆勒說，《波西米亞狂想曲》帶動的「弗雷迪日」效應非常顯著。 「我們在2019年9月那一屆活動中，特別明顯地感受到熱度暴漲，觀眾數量輕鬆翻了兩番。從那之後，人數年年攀升。」他估計，2024年共有約1.6萬人參加了活動，不過蒙特勒旅遊局並未公佈官方數據。今年迎來了第20屆活動。

他們什麼都想要

五年前疫情期間，穆勒開始策劃「佛萊迪之旅」(Freddie Tours)。這種健行式的導覽迅速走紅，他也因此辭去了白天在自己創辦的公司擔任網頁開發員的工作，轉而全職投入與弗雷迪相關的活動經營中。他說，這比天天寫程式碼有意義得多。「最讓我感動的，是那些從沒見過弗雷迪、甚至是在他去世後才出生的樂迷。他們參加巡遊時，對弗雷迪的生平故事如數家珍。」

穆勒的合作夥伴是彼得·弗雷斯通(Peter Freestone)，他曾是弗雷迪長達12年的私人助理，同時也是穆勒家族的老朋友。自二十多年前「弗雷迪日」創立以來，他就一直參與其中。他向我講述了蒙特勒對這位巨星的意義。

導覽提供六種語言服務，帶著這群對探索佛萊迪生平渴求已久的樂迷，依序經過弗雷迪·默丘里位於湖畔精心佈置的頂層公寓。隨後，一行人來到賭場，也就是「皇后樂團：錄音室體驗」(Queen: The Studio Experience)的所在地。最後，導覽抵達默丘里的紀念牆，樂迷們被邀請在此留言。盧西恩·穆勒(Lucien Muller)遞上彩色馬克筆，大家便熱情參與，紛紛寫下自己的祝福與感言。

這些樂迷大多來自世界各地，遠道而來，自然需要住宿的地方。 2024年，以弗雷迪·默丘里命名的酒店正式對外開放，原本它只是一個酒店業培訓中心。 2018年，皇后樂隊的經紀人吉姆·比奇(Jim Beach)為這家酒店舉行了開幕儀式。飯店的內部裝飾向弗雷迪的生平致敬，也融入了他在桑給巴爾的童年記憶，以及他對貓咪和日本藝術的熱愛。副經理馬迪·朱薩妮(Madie Giussani)帶我參觀了整個酒店。

蒙特勒博物館如今也越來越傾向紀念它最著名的訪客之一。身為聯合國教科文組織音樂類創意城市網絡(UNESCO’s Creative Cities Network)的成員，蒙特勒計劃在博物館內專門開闢一個區域，用於展示與音樂及相關名人有關的內容，其中當然包括弗雷迪·默丘里。而這還不止於此。 「很有可能，在鎮上的另一個標誌性地點，也將舉辦一個關於『弗雷迪·默丘里生平』的展覽。」蒙特勒市政府的宣傳官員索菲·布林卡(Sophie Brinca)說道。

那蒙特勒會不會成為皇后樂迷心中的「格雷斯蘭」(孟菲斯格雷斯蘭是貓王粉絲的朝聖之地)？對此，蒙特勒行銷與傳播主管格雷瓜爾·沙皮(Grégoire Chappuis)表示，他們並沒有打算讓蒙特勒的發展完全圍繞皇后樂隊展開。「我們可不是要把這裡打造成迪士尼樂園。蒙特勒之所以被稱為’音樂之城’，是因為它的歷史和這裡豐富的音樂活動。這座城市的音樂底蘊遠遠不止弗雷迪，儘管他的確是其中的重要代表。」

一生必到之地

對許多佛萊迪的粉絲來說，蒙特勒是一生中一定要去一次的地方，幾乎是心願清單上的必打卡地。但問題是，隨著這位傳奇人物逐漸成為歷史人物，這股熱潮還能持續多久呢？

盧西恩·穆勒確信，這座城市具有持久的吸引力。他說：「蒙特勒本地也好，皇后樂隊在國際上的活動也好，總是有新東西不斷湧現。我並不覺得這股熱度會消退。就在去年，弗雷迪的一批遺物在蘇富比拍賣行舉行了大型拍賣會，樂迷們爭相出價，價格一路飆升，媒體也進行了大量報道和炒作。」

在弗雷迪雕像前求婚
在弗雷迪雕像前求婚 swissinfo.ch

在湖邊的佛萊迪雕像旁，遊客依舊絡繹不絕，排隊拍照留念。這座雕像自1996年落成，至今已近三十年。一位男士甚至在這裡單膝下跪，向未婚妻求婚。雕像底座上擺滿了來自世界各地歌迷的留言與紀念，他們不遠千里，只為來此朝聖。佛萊迪銅像定格在那經典的舞台動作中：雙眼望向湖面，一手舉向天空，一手緊握麥克風，彷彿隨時準備再次登台演出。但就像佛萊迪的那首歌唱的：誰願永生？

 (編輯：Samuel Jaberg/ts，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤 )

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