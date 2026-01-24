客死他乡，怎样回国安葬

2024年，近800名瑞士公民在国外去世。 keystone

很少有人愿意谈及死亡，尽管这是每个人都无法回避的事。就算在自己的国家去世，对于亲人来说都已经很难面对。而如果一个人死在国外，情况就更复杂。

许多瑞士人在退休后选择在国外度过晚年。而在国外开始新生活的人通常不愿意想到死亡。的确，那些离开瑞士的人并不喜欢讨论这个话题。瑞士海外互助基金Soliswiss的主席尼可勒·托佩维恩(Nicole Töpperwien)证实了这一点：”我们网站上有关在国外死亡的页面是访问量最少的页面之一”。

大多数在Soliswiss机构咨询相关信息的人是那些想得比较远的人。在移居国外之前，他们会让自己的亲属知道，当自己去世时所需要的必要手续，这样家人就不会在本已悲伤的时刻还面对额外的负担。

最重要的是：”了解所在国的相关法规”。例如，在当地专业人员那里留下委托书或遗嘱，确保对身后事做好符合当地法律的安排。

此外，Soliswiss还建议，当事人应该尽早将实用信息提供给亲人，例如婚姻状况或养老遗属养老金(AHV)的信息。”还应指定，如果自己去世，在居住国和瑞士的联系人。最后，还要让近亲知道，是希望在新居住国安葬，还是希望将遗体或骨灰运回瑞士，以及是否购买了支付运费的保险。”

对自己负责

当然，这些都是些预防性的防范措施，但这对于那些决定在国外长期居住的人来说尤为重要。

瑞士外交部在这方面做得比较好，当有人在国外去世时，瑞士领事机构会提供一些相关服务，如通知亲属和查询在瑞士参加的保险公司等。

但这只适用于居住在瑞士的瑞士籍人士。如果死者的永久居住地在第三国，那么瑞士外交部则默认这些服务应由第三国提供。

瑞士外交部强调，瑞士所能提供的这些支持是基于《瑞士海外侨民法》第5条，因此这也是个人需要负的责任。

“所以，出国旅行的瑞士公民有责任提前采取适当措施以防出现措手不及的情况，比如上好保险；准备好死亡时对亲属的嘱托等，”外交部网页上这样写道。

2024年，瑞士领事机构共处理了795名死于国外且死亡时居住在瑞士的瑞士公民中的321起死亡案例。

尸体护照

提契诺州殡葬服务协会(Stiof)的埃米利亚诺·德尔梅尼科(Emiliano Delmenico)介绍说，他所在的公司平均每年遇到十起将尸体从国外运回瑞士的情况，几乎都是在国外度假时去世的人。

殡仪馆的主要职责是帮助死者家属在本已艰难的时刻，不再为额外的事务操心。如果遗体必须从国外运回瑞士，殡葬工作要比在瑞士境内死亡的情况复杂得多，费用也更昂贵。

瑞士是在《国际尸体运输公约》(柏林公约)上签字的国家之一。该公约规定：”尸体须放置在一个金属棺材中，棺材底部必须覆盖一层约5厘米厚的耗酸物质(泥炭、锯末、木炭灰等），并添加防腐剂”。金属棺材(通常是锌)必须要密封或焊接起来，再固定在木棺中，确保无法移动。

金属材料的棺材 keystone

此外，还需要提供医学死亡证明及死者的护照或身份证。如果已经对死亡情况进行了调查，则需当地司法机构出具证明。其中最重要的文件是所谓的”尸体护照”或”尸体证明”。这是一份由当地官方签发的文件，除了说明死者的身份和死亡原因之外，还证明遵守了尸体入殓的所有规定。

如果死者生前所在国不是《柏林公约》的签署国，手续就会更加复杂一些。不过，在大多数情况下，瑞士也承认类似于尸体护照的其他证明。

此外，还有可能出现其他形式的阻碍。例如，有些国家(如美国)并不像瑞士那样使用金属棺材来确保安全，而是对尸体进行防腐处理；在与意大利的交涉中(意大利边境距离瑞士只有10公里)，双方可能达成某种单独协议，涉及特殊规定-例如，如果死亡证书没有证明死者患有传染病，则可以免除双重棺材的做法。

将骨灰带回瑞士比尸体简单一些，无需过多官僚和运输手续。但火葬并不是在所有国家都很普遍。根据殡仪馆馆长德尔梅尼科的经验，在度假期间去世的人的家人一般很少会选择带骨灰盒回瑞士。

瑞士在国外的外交代表机构也会提供殡葬专业支持。这些领事馆或大使馆对各国的风俗习惯和法规比较了解，可以克服法律、语言和文化差异造成的困难，提供相应的帮助，外交机构也通常与当地的殡仪馆保持联络。

偶尔十分棘手的情况

涉及到最棘手的情况，德尔梅尼科提到的案例并非来自某个遥远的国度，而是来自撒丁岛。

“《柏林协定》为尸体运输提供了便利， 但遗憾的是，并非所有国家都遵循这一规则，”德尔梅尼科说。在他提及的撒丁岛案例中，在他看来，该地区甚至不是在解决问题，而是在增加难度。例如，他们要求家属到场，而国际条约并未规定要这样做，除非需要确认尸体身份，在他提到的案例中并不存在这种情况。

最后那具尸体在一个月后才回到瑞士。德尔梅尼科回忆说：”当事人家人非常难过。更糟糕的是，死者的遗体并未被存放在适合的空间，而是放在了一个温度很高的地方，当时又是夏天。因此，遗体运回来的时候，是什么状态，就可想而知了。”

德尔梅尼科说，幸亏这种情况并不多见，而是一个”相当罕见的个案”。一般用正常人的思维，在这种时刻都会比较通融。但是，有些地方的相关机构，就是会寻找各种借口阻碍送返遗体，就算所有必要的文件都已齐备的情况也是这样。

籍贯的重要性

对于那些计划永远离开瑞士，但希望在去世后将遗体送回瑞士的人，德尔梅尼科还有一个重要建议。所有瑞士公民都有权安葬在瑞士的居住地。但如果一个人移居国外，起决定作用的就不再是在瑞士的最后居住地，而是护照或身份证上注明的原籍地。

原籍地是瑞士人从祖辈那里”继承”而来的。因此，许多瑞士人对证件上的原籍地并不很熟悉。

因此，最好事先了解一下自己希望安葬城市的墓地管理条例。否则就有可能不会葬在自己理想城市的墓地，而是被葬在不熟悉的原籍地。

(编辑：Daniele Mariani，编译自德文：杨煦冬/dh)

