海外瑞士人 弗雷迪·默丘里为何对蒙特勒由恨转爱？ 彼得·弗里斯通(Peter Freestone)曾担任弗雷迪·墨丘里(Freddie Mercury)的私人助理长达12年之久，他对皇后摇滚乐队(Queen)的这位传奇主唱十分了解。从20多年前“弗雷迪日”(Freddie Days)诞生起，弗雷斯通就一直参与其中。这是每年9月在蒙特勒举办的活动，用来纪念弗雷迪的生日。他在接受瑞士资讯swissinfo.ch 采访时，讲述了蒙特勒对这位巨星而言有着怎样的意义。 此内容发布于 2025年05月12日 - 09:37 1 分钟 其他1种语言 English en Why Freddie Mercury hated then loved Montreux 原版 更多阅览 Why Freddie Mercury hated then loved Montreux 相关内容 相关内容 不愿谢幕的舞台：皇后乐队主唱与蒙特勒的故事 此内容发布于 2025年05月10日 每年都有成千上万的乐迷聚集在瑞士西部湖畔小镇蒙特勒。吸引他们的，是越来越多与弗雷迪·默丘里(Freddie Mercury)相关的景点，让他们得以重温这位超级巨星多姿多彩的人生。作为皇后乐队(Queen)的主唱，弗雷迪于1991年去世，但随着时间的推移，他对这座小镇的影响似乎愈加深刻。 更多阅览 不愿谢幕的舞台：皇后乐队主唱与蒙特勒的故事 阅读最多 海外瑞士人 相关内容 弱势租客-苏黎世搬迁浪潮最大受害者 更多阅览 弱势租客-苏黎世搬迁浪潮最大受害者 相关内容 不愿谢幕的舞台：皇后乐队主唱与蒙特勒的故事 更多阅览 不愿谢幕的舞台：皇后乐队主唱与蒙特勒的故事 相关内容 瑞士的政治体系 更多阅览 瑞士的政治体系 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Marc Leutenegger 您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？ 瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。 参与讨论 2025年04月25日 13 赞 15 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Jessica Davis Plüss 你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？ 人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？ 参与讨论 2025年05月02日 2 赞 9 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Aylin Elçi 你所在的国家是如何治疗精神疾病的？ 大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？ 参与讨论 2025年04月29日 3 赞 11 留言 查看讨论 阅读最长 该故事中的文章 不愿谢幕的舞台：皇后乐队主唱与蒙特勒的故事 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。