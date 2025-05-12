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弗雷迪·默丘里为何对蒙特勒由恨转爱？

彼得·弗里斯通(Peter Freestone)曾担任弗雷迪·墨丘里(Freddie Mercury)的私人助理长达12年之久，他对皇后摇滚乐队(Queen)的这位传奇主唱十分了解。从20多年前“弗雷迪日”(Freddie Days)诞生起，弗雷斯通就一直参与其中。这是每年9月在蒙特勒举办的活动，用来纪念弗雷迪的生日。他在接受瑞士资讯swissinfo.ch 采访时，讲述了蒙特勒对这位巨星而言有着怎样的意义。

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长期以来，蒙特勒一直吸引着弗雷迪的粉丝。

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不愿谢幕的舞台：皇后乐队主唱与蒙特勒的故事

此内容发布于 每年都有成千上万的乐迷聚集在瑞士西部湖畔小镇蒙特勒。吸引他们的，是越来越多与弗雷迪·默丘里(Freddie Mercury)相关的景点，让他们得以重温这位超级巨星多姿多彩的人生。作为皇后乐队(Queen)的主唱，弗雷迪于1991年去世，但随着时间的推移，他对这座小镇的影响似乎愈加深刻。

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