爱鸟还是爱猫，瑞士人陷入纠结

山姆是个好孩子，除了它捕猎的时候。 Susan Misicka

在瑞士，猫每年捕杀数百万只鸟、青蛙和其他动物，但政治家们却都不愿意对此采取任何行动。目前官方正在针对一项“十年内暂停进口和繁殖猫”的建议进行讨论，不知这是否能产生一些影响？

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老鼠、蝙蝠、鸟、田鼠、蜥蜴和无脚蜥蜴-这些只是一只名叫山姆的猫这些年为主人打回来的猎物中的一部分。瑞士三分之一的鸟类濒临灭绝，这一数字高于许多其他国家，因此环保人士现在呼吁采取行动，遏制瑞士猫的数量，减少对生物多样性的威胁。

据动物权益(Tier im Recht外部链接)基金会估计，瑞士约有200万只猫(瑞士人口900万)，其中约十分之一是流浪猫。大多数宠物猫，可以自由出入家门，在大自然中享受自由；数百万人从猫的身上获得陪伴和快乐。

然而这些可爱的喵星人却是自然界中一些其他动物的天敌，据瑞士《新苏黎世报》(NZZ)报道，瑞士每年约3000万只鸟和50万只爬行动物和两栖动物遭到猫的捕杀。

瑞士气候保护协会现在就这一情况参与到相关讨论中来，他们发起了一个活动-针对一项气候动议征集意见。在最近的一次会议上，一项与气候关系不大，而与生物多样性更贴近的意见引起了关注，该提议要求在十年内禁止进口和繁殖猫。

瑞士自然保护组织Pro Natura也曾考虑过怎样解决这一棘手的问题。该组织的负责人乌尔斯·莱格尔-埃吉曼(Urs Leugger-Eggimann)告诉《新苏黎世报》：”可以给猫戴上沙沙作响的项圈；或在主要繁殖季节让它们在室内呆上几个星期，但这似乎不那么容易；另外给可以自由出入的猫做绝育，也可以抑制它们的捕猎本能。“

点子多，用场小

根据黑猫山姆主人的经验，在给他的猫脖子上挂个铃铛，反倒增强了它原本就已经很出色的狩猎技能，让它变成了一个掌握时机、一招致命的战神；而不让猫出门的做法，则对猫及对主人都很残忍。

德国小镇沃尔多夫(Walldorf)推出了一项新规，比较新颖。

这项新规规定，每年从4月初到8月底，镇上的猫除非被主人用绳子牵着，否则不允许出门。这项措施在2023-2025年间有效，此举旨在保护濒临灭绝的在地面繁殖的凤头云雀。如果猫在户外被抓到，猫主人将受到罚款500欧元(约合人民币4000元)的惩处；如果猫伤害到云雀或导致云雀死亡，主人将面临最高可达50’000欧元的罚款。

毫无悬念，此规定一出，沃尔多夫的许多猫主人(更不用说猫咪了)都很气愤。“我的猫柴可夫斯基在露天的农场出生，”去年，一位当地居民告诉《图片报》(Bild-Zeitung)：”如果不让它出去，它会发疯。何况，它也太懒，对猎杀小鸟完全不感兴趣。“

猫是阻碍生物多样性的秘密杀手。 Susan Misicka

欧盟境内的猫咪也享受自由出入

在欧盟国家约有44% 的家庭拥有宠物，瑞士的数据也基本类似。欧盟坚持一项原则： “人必须拥有自由迁徙的权利，猫咪也不例外”，在欧盟国家，人们“明确”反对强迫猫咪待在室内或必须被绳子牵着走的做法。

在美国，主人出于对郊狼和道路交通对猫造成威胁的担忧，绝大部分(70%)的猫主人不让猫出屋，而在20世纪90年代末该数据仅为35%)；而在英国，约70%的猫主人会把猫放出去玩耍，其他欧洲国家的该比例也差不多。猫咪保护组织和巴特西猫狗之家(Battersea Dogs & Cats Home，英国)等慈善机构认为：“能够接触到大自然，有利于猫的身心健康”；“何况，在欧洲，猫也很少会在自然界中遇到大型肉食动物，威胁它们的安全，”《卫报 》(Guardian)报道。

自然基金会(Pro Natura)主席乌尔斯·莱格尔-埃吉曼强调，猫并不是生物多样性的最大威胁：“气候变化、城市地区的扩张或农业的集约利用才是更大的问题。”

猫战和死亡威胁

瑞士也曾尝试过遏制猫的数量。

在阿尔高州，绿党的托马斯·鲍曼(Thomas Baumann)呼吁对猫狗一视同仁对待：也应强制为猫植入芯片并进行登记。据《阿尔高报》(Aargauer Zeitung)3月份报道，他在接受采访时表示，希望约100瑞郎的芯片费用能降低因一时兴起而决定养猫的人的数量。

身为有机农场主的鲍曼说：”否则的话，任何厌倦了猫的主人都可以随时将猫抛弃，而不用承担任何责任。”流浪猫引发的问题越来越多，其中包括猫与猫之间的领地争斗以及人类为了保护生物多样性而发起的禁猫呼吁。“这些呼吁更多的是要求政治家解决这一问题。”

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有些政治家还真采取了行动。比如伯尔尼市的自由派政治家托马斯·霍夫施泰特(Thomas Hofstetter)提出针对可以自由出入的猫进行收费。他在接受《新苏黎世报》采访时说：”收费是最有效的方法。“一方面，这能提高养猫的门槛；另一方面，根据‘肇事者付费’原则，收缴来的费用可用于保护生物多样性。”

《阿尔高报》在报道中很平淡地点出了“这个话题带来的两极分化”。

2013年，美国研究人员对每年被猫(尤指野猫)捕杀的鸟类数量进行了统计，结果是多达40亿只。按照《国家地理杂志》的报道，这在社会上引起了“愤怒”，“爱猫人士与爱鸟人士；动物保护者与环保主义者；宠物主人与科学家之间形成了对立的阵营。“其中一位研究人员写了一本名为《猫战》的书，但这并没有让事态得到平息，他还因此收到了死亡威胁。

无人想”染指“

现在所有人都知道了猫是强劲的捕猎能手，这对某些动物物种来说是致命的。但是，瑞士的政治家们因为清楚地知道，瑞士几乎一半的家庭都养宠物，因此谁也不想被视为猫的敌人，从而不受欢迎。这当然也是很容易理解的。

伯尔尼市的生物多样性指南上明确建议：“不要养猫”。《新苏黎世报》在报道中说，伯尔尼市政府认可托马斯·霍夫斯泰特的提议，认为给猫牵绳或禁止户外养猫是可行之策，但却并不想制定任何具有约束力的相关规定。因为市政府很清楚：“很难想象 ”这些措施会被 “社会接受”。毕竟，猫是“人类的最爱”。

霍夫斯泰特说：”这很有趣，没有人愿意碰这块烫手的山芋，因为猫实在是太讨人喜爱了。“

(编辑：Samuel Jaberg/ds，编译自德文：杨煦冬/gj)