瑞士古城索洛图恩与数字11的渊源

只有11个数字的“索洛图恩大钟”挂在一个大银行的外墙上。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

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索洛图恩(Solothurn)是瑞士一个与其同名的州的首府，也被誉为瑞士最美巴洛克式小镇。索洛图恩老城的历史可追溯到16世纪。

索洛图恩是一座早在罗马时代就闻名遐迩的古城，而它与数字“11”的神秘关联更是充满传奇，对于这座人口不到2万小城中的居民来说，“11”堪称一个神奇甚至神圣的数字。

发源于阿尔卑斯山的瑞士名河阿勒河(Aare)从城中湍湍流过，因为曾是法国驻瑞士大使馆的所在地(1530年-1792年)，因此索洛图恩也有“大使之城”的美称。现在这座城因两个特别的节日而闻名瑞士：电影节(一月举办)和文学节(五月)。这两个节日都是完全围绕瑞士本地文化而举办的活动。

索洛图恩与数字“11”的奇妙关系有着渊远的历史根源，可以追溯到很久以前。但没有任何一个索洛图恩人能够说出数字11如此重要的原因，也没有人能知道它的具体来源。

尽管如此，这个数字至今依然在索洛图恩深受重视，而且被经常使用，以至于这种神秘的关联甚至被收录进瑞士“活着的传统”清单中。

阿勒河(Aare)从索洛图恩城中湍湍流过。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

传说中的数字11

当然，与所有喜闻乐见的故事一样，有关索洛图恩与数字11的最早记载也是来自古老的传说。据说这座城市的两位守护神乌尔斯和维克多曾效力于公元三世纪的第11底比斯军团(thebanischen Legion，一支来自埃及底比斯、如今的卢加索地区的基督徒军团)。

戴克里先(Diokletian，古罗马的一位皇帝)统治时期，这支军团在瑞士瓦莱州的圣莫里斯(Saint-Maurice)被消灭，因为他们拒绝处决一些基督徒。

乌尔斯和维克多逃脱了这场屠杀，但后来在索洛图恩被发现并被斩首。

这座城市中的一座1762年、建在公元9世纪的一座古教堂遗址上的巴洛克式大教堂里，供奉着这两位圣人。

索洛图恩旅游指南 索洛图恩(Solothurn)位于瑞士西北部，是瑞士最美的巴洛克风格小镇之一，融合了意大利的壮丽、法国的浪漫和德国的务实。 巴洛克建筑：索洛图恩以其精美的巴洛克建筑而闻名，包括圣乌尔斯大教堂(St. Ursen Cathedral)和贝桑瓦尔宫殿(Besenval Palace)。 历史文化：这座城市有着丰富的历史，从16世纪到18世纪，曾是法国大使的驻地，因此被称为“大使之城”。 自然景观：索洛图恩位于阿勒河畔，附近有魏森施泰因山(Weissenstein)，是徒步和自然爱好者的理想去处。 文化活动：索洛图恩每年举办多个文化活动，如索洛图恩电影节和文学节，吸引了众多游客。 无车老城：索洛图恩的老城区禁止车辆通行，游客可以在这里悠闲地漫步，享受古老街道和精致的酒馆。



来源：瑞士国家旅游局

据说，来自瑞士小城阿斯科纳(Ascona)的建筑大师加埃塔诺·马特奥·皮索尼(Gaetano Matteo Pisoni)被这座城市与数字11之间、近乎神奇的关系所深深吸引，所以他在建造这座大教堂时，在许多地方用上了11这个数字。

通往大教堂正门的大理石台阶共分3组，每组11级。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

通往大教堂正门的大理石台阶共分3组，每组11级；教堂的钟楼高66米，即6 x11米；钟楼上悬挂着11个铃铛。

然而这还不是全部，进入大教堂，会发现共有11个祭坛，而如果从教堂大堂中的第11块黑色石头往前看，能够同时看到所有这11个祭坛。

祈祷座椅也是以11排为一组排列的；大管风琴的音管数量可以被11整除；这座大教堂的建造历时整整11年(从1762年-1773年)。

历史上的数字11

索洛图恩一直是“瑞士老联盟”的盟友，1481年加入瑞士联邦，成为瑞士的第11个州。

1344年-1532年间，索洛图恩州被划分为11个辖区；索洛图恩有11个手工业行会，它们在中世纪以及后来都有着重要的意义；如今，索洛图恩城中有11座教堂、11座塔楼和11个喷水池。

喷水池几乎在所有城镇都是妇女们用来洗衣服的地方，也就是洗脏东西的地方，而索洛图恩的喷水池却建得富丽堂皇，在全瑞士唯一能相提并论的是首都伯尔尼的喷水池，而伯尔尼老城的喷水池数量也是好巧不巧的11座。

这些喷水池大多建于16世纪，法国大使馆的驻扎为索洛图恩带来了繁荣，这些喷水池就是那段辉煌时期的印证。

老城中11座喷水池中的一座。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

不过，最令人惊叹的还要算是索洛图恩那个只有11个数字的大钟，上面悬挂着11个铃铛。

这支“索洛图恩大钟”被挂在Amthausplatz广场一家瑞士大银行分行的西侧外墙上。

然而，索洛图恩与数字11的关联不仅只存在于史书中，就算是在今天，数字11在这座城中也无处不在：市内有11座博物馆，“Öufi”(瑞士德语：11)牌啤酒是索洛图恩本地酿造的啤酒。

当然也少不了自己生产的“11-i 巧克力”。在城市交通协会的网站上，还可以找到索洛图恩最重要的11项活动和必游的11个景点。

在私人生活中，最重要的生日当然是11岁，以及以后所有11倍数的生日。

（编译自德文：杨煦冬/dh)

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