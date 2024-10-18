瑞士最昂贵的街道为一家面包店腾出空间

约翰·贝克(John Baker)面包糕饼连锁店 Keystone-SDA

在国际奢侈品牌波委云集的苏黎世班霍夫大街(Bahnhofstrasse)上，一家手工面包糕饼店正尽力争取跻身其中并大展拳脚。

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这是瑞士最昂贵的购物街区之一，在这里，您可以购买到价值数万瑞郎的珠宝、手表和高端名牌服装。没错，我们谈论的正是坐落于苏黎世的班霍夫大街。现如今，您还可以在这里买到三明治，而这要归功于一家新开的手工面包糕饼店。瑞士法语公共电视台RTS报道称，这家面包糕饼店的开业或许能成为一个转折点，计划于2027年开张营业的Manor连锁百货商店也见证了这一切。

“我们的方式是现场制作所有售卖的面包和糕点产品，”来自这家享有盛誉的面包糕饼王朝的企业家延斯·荣格(Jens Jung)介绍称。他于2013年以约翰·贝克(John Baker)为连锁品牌名，创立了属于自己的面包糕饼连锁店。“起初我们确实感到有些紧张，但在班霍夫大街开店是一步相当积极的进展，”他说道。

“能在蒂芙尼、古驰和香奈儿毗邻之处为人们提供手工制作的面包和糕点制品，并且现场展示我们如何制作这些点心，实在是一种无可比拟的乐事，”曾以面包师的身份相继在玻利维亚、墨西哥和美国工作过的荣格说。而在现场展示糕点制作过程的首席面包师，则是一位来自凡尔赛的法国人。“一切都是对外开放的，这一点非常棒，对大众来说，围观我们如何工作，也是一种享受，”首席面包师表示。

在以奢华而著称的班霍夫大街上，一平方米空间的租金之高足以令人乍舌，对于绝大多数本地商户来说可谓是完全无法承受之重。不过，荣格从苏黎世州立银行(ZKB)处获得了租用空间。”在我们之前曾有一家咖啡馆在此营业，但最终因经营不善而抱憾离场。但该机构(即苏黎世州立银行)具有超强的建设性。他们希望能寻找到一个苏黎世本土品牌、在自己的主场开创一番局面，而不是打造像星巴克那样的国际品牌。”

“需要本地和国际商家的完美组合”

“此前我就坚信，约翰·贝克有很大的机会能租下苏黎世州立银行名下的经营场所，”苏黎世这条最昂贵的购物街上的商会-苏黎世班霍夫大街商户协会(Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse)主席范妮-艾塞尔(Fanny Eisl)在接受瑞士法语电视台RTS采访时坦言。“这并非易事，但我们注意到已有越来越多的屋主清晰认识到，我们需要本地和国际商家的完美组合。”尽管如此，在她看来，租金之所以如此高昂，那是因为需求庞大：”这对整个班霍夫大街来说也是好事。”

此外，这个银行和高档商店鳞萃比栉的街区也正不可避免地经历着一场变革。曾作为苏黎世都市购物历史性支柱的老字号百货公司Jelmoli，已宣布即将在2025年2月底，与这处已驻足于此长达125年历史的购物街区挥手作别。而它现有的场地，将由卷土重来的Manor百货公司再度占据，而就在几年前，Manor百货公司曾因租金过高而退出了班霍夫大街。Manor百货品牌隶属于总部位于日内瓦的瑞士家族控股时尚零售集团Maus Frères。它的重新进驻，也受到了班霍夫大街商界的欢迎：毕竟，一家百货公司能让苏黎世市中心再度焕发活力。