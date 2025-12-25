2025年终回顾：六张图表带你了解今日瑞士

生育率下降，宗教信仰程度降低，移民人口日益增多：这是2025年的一些引人注目的瑞士统计数据(象征性图片)。 Keystone / Ennio Leanza

移民、气候变化以及人工智能等全球性现象，也在深刻地影响着瑞士社会。让我们通过2025年发布的一组精选统计数字，来看懂今天的瑞士。

8 分钟

Pauline Turuban 我撰写基于数据分析和可视化的深度原创报道，涵盖广泛议题，包括瑞士在全球贸易中的角色、气候变化及人口趋势。 我在法国出生并长大，在里昂学习国际关系，并于2011年毕业于里尔新闻学院。我自2012年起居住在瑞士，并在瑞士法语广播电视台RTS工作了八年后，于2020年加入瑞士资讯。 其他1种语言 ZH 原版 Русский ru Это был 2025 год: наши графики, которые помогают лучше понять Швейцарию 更多阅览 Это был 2025 год: наши графики, которые помогают лучше понять Швейцарию

出生率持续走低

瑞士的生育率持续下降，已降至本国有记录以来的最低水平，平均每名女性仅生育1.29名子女。

这直接反映为家庭规模缩小。根据联邦统计局的数据，过去五年中，第三胎出生人数降幅最大，减少了14%。第一胎和第二胎的出生人数也分别下降了8.5%和9%。

越来越多的人选择完全不生育。过去十年间，不打算要孩子的30岁左右人群比例从9%上升至16%。不过，在整体人口中，最普遍的生育意愿仍是生两名子女。

出生人数下降的部分原因，在于人们成为父母的时间不断推迟。瑞士女性的平均生育年龄已升至32.4岁，这不仅是瑞士历史上的最高水平，也处于欧洲较高行列。

外部内容

>>瑞士生育率下降符合全球趋势，下面这篇报道对此作了详尽解释：

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士生育率急剧下降，”环球同此凉热” 此内容发布于 面对出生人数的历史性下跌，一些国家正试图通过加大宣传力度或提供生育奖励来提高出生率。但若想真正影响千家万户的选择，则还需再接再厉。 更多阅览 瑞士生育率急剧下降，”环球同此凉热”

移民推动人口增长

尽管生育率下降，瑞士人口却仍在强劲增长。2024年，瑞士人口总数突破900万大关，截至2025年1月1日，常住人口已逾905万人。

这相当于一年内增长了1%，净增近8.9万人。其中，8.3万人(逾93%)来自移民，自然增长仅贡献了6000人。

因此，有移民背景人口在总人口中的占比继续上升，至2025年初已达到41%。

外部内容

>>是否存在一个“合适”的移民规模？瑞士并非唯一面临这一人口结构挑战的发达国家，下面这篇报道对此作了详尽解释：

相关内容

相关内容 人口统计 鸠占鹊巢还是雪中送炭：移民要限制还是要鼓励？ 此内容发布于 在包括瑞士在内的许多发达国家，外籍人口的迁入是人口增长的主要源头。尽管在未来，老龄化社会和劳动力市场可能对移民产生更大的需求，但针对移民问题的讨论变得越来越针锋相对。是否存在“合理”的移民门槛？本文收集了相关数据以及人口学家的见解。 更多阅览 鸠占鹊巢还是雪中送炭：移民要限制还是要鼓励？

>>若想进一步了解瑞士有移民背景的人群，也可阅读下面这篇报道：

相关内容

相关内容 外交事务 瑞士四成居民有移民背景-他们都是些什么人？ 此内容发布于 瑞士约四成人口有移民背景，这一高比例在全球范围内位居前列。尽管瑞士庇护制度常引人关注，但数据显示，真正通过庇护身份定居的人只占少数，而绝大多数移民是为工作而来的欧洲人。 更多阅览 瑞士四成居民有移民背景-他们都是些什么人？

查阅我们关于人口发展的所有文章请点击这里。

海外瑞侨人数持续增加

就瑞士公民而言，离开祖国的人数多于回流人数。2024年，约3万名瑞士公民移居海外，而迁回瑞士的约为2.2万人。

这些外迁推动海外瑞侨人数升至历史新高。截至2025年初，在瑞士境外的瑞士官方机构登记在册的海外瑞侨已逾82.67万人，其中近三分之二居住在欧洲。

此外，瑞士公民在海外出生的子女以及入籍取得瑞士国籍的人数增加，也在一定程度上促成了海外瑞侨人数上升的趋势。

外部内容

>>如需了解海外瑞侨的完整统计概览，可参阅下面这篇报道：

相关内容

相关内容 海外瑞士人 五张图表：瑞士人最爱移民去哪里？ 此内容发布于 越来越多的瑞士人在国外生活，除了红底白十字的瑞士护照之外，他们通常至少还持有一本其他护照。这些海外瑞士人是谁？他们青睐哪些移民目的地？我们的五张图表为您详述一切。 更多阅览 五张图表：瑞士人最爱移民去哪里？

查阅我们关于海外瑞士人的所有文章请点击这里。

气候变化对瑞士的影响

瑞士自1864年开始进行气温测量，而2025年6月成为有记录以来温度第二高的6月。而且，瑞士升温速度仍快于全球平均水平。

2024年(目前可获得的最新全年记录)瑞士的年平均气温，比1951-1980年的参考期高出2.3摄氏度。相比之下，全球变暖幅度为1.3摄氏度。

>>正如我们在下面这篇报道中所指出的，瑞士是过去十年间升温幅度最大的十个国家之一：

相关内容

相关内容 气候适应 瑞士为何跻身世界十大升温最快国家之列 此内容发布于 在气候变化方面，欧洲的变暖现象最为严重，瑞士则凭借迅猛的升温速度跻身最热国家之列。这一现象背后隐藏多重诱因。专家认为，瑞士的气温在未来还将持续上升，而调整行动则迫在眉睫。 更多阅览 瑞士为何跻身世界十大升温最快国家之列

在《巴黎气候协定》通过十周年之际，瑞士资讯swissinfo.ch于今年秋季对本国近80名气候学家开展了一项独家调研(多语)。

结果显示，绝大多数受访者已不再相信能够将全球变暖幅度控制在1.5摄氏度以内。多数人预计，到2100年，全球气温将上升约2.5摄氏度；在当前趋势下，这在瑞士可能意味着升温幅度达到4摄氏度甚至更高。

受访科学家预计，气候变化最迟将在2050年前，就会对瑞士的生活条件产生显著影响。

外部内容

>>本次调研衍生的系列报道，以及围绕《巴黎气候协定》十周年推出的全部内容，可在下面查阅：

相关内容

相关内容 减排 从希望到现实：《巴黎协定》十年，瑞士科学家的反思 此内容发布于 《巴黎协定》签署已经十年，瑞士资讯(Swissinfo)对瑞士气候科学家进行的一项调研显示，他们普遍认为全球升温已不可能控制在1.5摄氏度以内。他们平均预测，到2100年全球气温将上升约2.5摄氏度。 更多阅览 从希望到现实：《巴黎协定》十年，瑞士科学家的反思

查阅我们关于气候方案的所有文章请点击这里。

瑞士网民游走在人工智能、“假新闻”和仇恨内容之间

最新的一项互联网使用情况调研显示，生成式人工智能在瑞士迅速普及。2025年春季，逾40%的15岁以上人群表示曾使用过ChatGPT等应用；在15-24岁人群中，这一比例更是接近80%。

而且，这种使用并非偶尔为之。多数使用人工智能的人表示，自己几乎每天或至少每周使用一次。联邦统计局认为，考虑到人工智能向公众开放至今仅有三年，这一使用水平可谓“非常之高”。

外部内容

>>可在这里查阅我们所有人工智能相关文章的汇总，或阅读我们关于瑞士版ChatGPT的报道：

相关内容

相关内容 瑞士人工智能 瑞士推出透明的ChatGPT替代方案 此内容发布于 瑞士宣布加入全球人工智能(AI)竞赛阵营，推出了一款国家级大型语言模型(LLM)。这款由瑞士顶尖大学设计的Apertus LLM，可以与2024年的Meta Llama 3模型相媲美。 更多阅览 瑞士推出透明的ChatGPT替代方案

此次调研还显示，公众正日益暴露于虚假信息、网络诈骗以及仇恨言论之中。

逾四成受访者表示，自己曾接触过针对个人或群体的敌意内容。其中增长最明显的仇恨言论主要针对政治观点、族裔背景以及宗教信仰。

宗教衰落趋势仍在延续

宗教在瑞士的影响力仍在持续减弱。过去几十年来，无宗教归属者是增长最快的群体，其占比已达36%，近期首次超过天主教徒，成为瑞士人口中占比最大的群体。

外部内容

选择退出宗教的人的主要原因在于信仰的缺失或流失，或是对其所属宗教团体立场持不同意见。

>>不过，正如宗教社会学家约尔格·施托尔茨(Jörg Stolz)在下文这篇瑞士资讯档案文章中所指出的那样，西方社会宗教式微的根本原因，即宗教长期面临的最大威胁，其实是现代性本身：

相关内容

相关内容 人口统计 教堂门可罗雀，信徒日渐稀少：上帝在瑞士不再那么伟大 此内容发布于 瑞士人口中无宗教信仰者的比例在不断上升，这点也和大多数西方国家一样。在这样一个拥有先进的医疗和社保，生活的方方面面都不缺辅导师的社会里，谁还需要教会呢？ 更多阅览 教堂门可罗雀，信徒日渐稀少：上帝在瑞士不再那么伟大

(编辑：Samuel Jaberg ，编译自法语：小雷/gj)

阅读最多

海外瑞士人 讨论最多