2025年終回顧：六張圖表帶你了解今日瑞士

生育率下降，宗教信仰程度降低，移民人口日益增加：這是2025年的一些引人注目的瑞士統計數據(象徵性圖片)。 Keystone / Ennio Leanza

移民、氣候變遷以及人工智慧等全球性現象，也深刻地影響著瑞士社會。讓我們透過2025年發布的一組精選統計數字，來看懂今日的瑞士。

出生率持續走低

瑞士的生育率持續下降，已降至本國有紀錄以來的最低水平，平均每名女性僅生育1.29名子女。

這直接反映為家庭規模縮小。根據聯邦統計局的數據，在過去五年中，第三胎出生人數降幅最大，減少了14%。第一胎和第二胎的出生人數也分別下降了8.5%和9%。

越來越多的人選擇完全不生育。過去十年間，不打算要孩子的30歲左右人群比例從9%上升至16%。不過，在整體人口中，最普遍的生育意願仍是生兩名子女。

出生人數下降的部分原因，在於人們成為父母的時間不斷延後。瑞士女性的平均生育年齡已升至32.4歲，這不僅是瑞士歷史上的最高水平，也處於歐洲較高行列。

外部内容

>>瑞士生育率下降符合全球趨勢，以下這篇報導對此作了詳盡解釋：

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士生育率急劇下降，全球共同現象 此内容发布于 面對出生人數的歷史性下跌，一些國家正試圖透過加強宣傳或提供生育獎勵來提高出生率。但若想真正影響家家戶戶的選擇，還需再接再厲。 更多阅览 瑞士生育率急劇下降，全球共同現象

移民推動人口成長

儘管生育率下降，瑞士人口仍在強勁成長。2024年，瑞士人口總人數突破900萬大關，截至2025年1月1日，常住人口已逾905萬人。

這相當於一年內成長了1%，淨增加近8.9萬人。其中，8.3萬人(逾93%)來自移民，自然成長僅貢獻了6,000人。

因此，有移民背景人口在總人口中的比例持續上升，至2025年初已達41%。

外部内容

>>是否存在一個「合適」的移民規模？瑞士並非唯一面臨這項人口結構挑戰的已開發國家，以下這篇報導對此作了詳盡解釋：

相关内容

相关内容 人口统计 鳩佔鵲巢還是雪中送炭：移民要限製還是要鼓勵？ 此内容发布于 包括瑞士在內的許多已開發國家，外籍人口的遷入是人口成長的主要來源。儘管在未來，老化社會和勞動市場可能對移民產生更大的需求，但針對移民問題的討論變得越來越針鋒相對。是否存在「合理」的移民門檻？ 更多阅览 鳩佔鵲巢還是雪中送炭：移民要限製還是要鼓勵？

>>若想進一步了解瑞士有移民背景的人群，也可閱讀以下這篇報導：

相关内容

相关内容 外交事务 瑞士四成居民有移民背景-他們都是些什麼人？ 此内容发布于 移民持續地重塑瑞士社會。這個國家的移民人口比例之高在全球名列前茅。如今，瑞士約有250萬人不持有瑞士國籍，而祖上根在海外的人數則還要多。 更多阅览 瑞士四成居民有移民背景-他們都是些什麼人？

海外瑞僑人數持續增加

就瑞士公民而言，離開祖國的人數多於回流人數。2024年，約3萬名瑞士公民移居海外，而遷回瑞士的約2.2萬人。

這些外遷推動海外瑞僑人數升至歷史新高。截至2025年初，在瑞士境外的瑞士官方機構登記在冊的海外瑞僑已逾82.67萬人，其中近三分之二居住在歐洲。

此外，瑞士公民在海外出生的子女以及入籍取得瑞士國籍的人數增加，也在一定程度上促成了海外瑞僑人數上升的趨勢。

外部内容

>>如需了解海外瑞僑的完整統計概覽，可參考下面這篇報導：

相关内容

相关内容 海外瑞士人 五張圖表：瑞士人最愛移民去哪裡？ 此内容发布于 越來越多的瑞士人在國外生活，除了紅底白十字的瑞士護照之外，他們通常至少持有一本其他護照。這些海外瑞士人是誰？他們青睞哪些移民目的地是？我們的五張圖表為您詳述一切。 更多阅览 五張圖表：瑞士人最愛移民去哪裡？

氣候變遷對瑞士的影響

瑞士自1864年開始進行氣溫測量，而2025年6月成為有記錄以來溫度第二高的6月。而且，瑞士升溫速度仍快於全球平均。

2024年(目前可取得的最新全年記錄)瑞士的年平均氣溫，比1951-1980年的參考期高出2.3攝氏度。相比之下，全球暖化幅度為攝氏1.3度。

>>正如我們在下面這篇報導中所指出的，瑞士是過去十年間升溫幅度最大的十個國家之一：

相关内容

相关内容 气候适应 瑞士為何躋身全球十大升溫最快的國家之列？ 此内容发布于 世界範圍內，氣候變遷對瑞士造成的影響尤其嚴重。與其它大多數國家相比，瑞士的氣溫呈現出了更為迅猛的上升態勢。本文將藉助多張圖表來展示氣溫的演變趨勢並對氣候暖化背後的原因作出分析。 更多阅览 瑞士為何躋身全球十大升溫最快的國家之列？

在《巴黎氣候協定》通過十週年之際，瑞士資訊swissinfo.ch於今年秋季對本國近80名氣候學家開展了一項獨家調查(多語)。

結果顯示，絕大多數受訪者已不再相信能夠將全球暖化幅度控制在攝氏1.5度以內。多數人預計，到2100年，全球氣溫將上升約2.5攝氏度；在當前趨勢下，這在瑞士可能意味著升溫幅度達到攝氏4度甚至更高。

受訪科學家預計，氣候變遷最遲將在2050年前，將對瑞士的生活條件產生顯著影響。

外部内容

>>本次研究衍生的系列報道，以及圍繞《巴黎氣候協定》十週年推出的全部內容，可在下方查閱：

相关内容

相关内容 气候解决方案 從希望到現實：《巴黎協定》十年，瑞士科學家的反思 此内容发布于 《巴黎協定》簽署已經十年，瑞士資訊(Swissinfo)對瑞士氣候科學家進行的一項研究顯示，他們普遍認為全球升溫已不可能控制在攝氏1.5度以內。他們預測，到2100年全球氣溫將上升約平均2.5攝氏度。 更多阅览 從希望到現實：《巴黎協定》十年，瑞士科學家的反思

瑞士網友遊走在人工智慧、「假新聞」和仇恨內容之間

最新的一項網路使用情況研究顯示，生成式人工智慧在瑞士迅速普及。2025年春季，逾40%的15歲以上人口表示曾使用過ChatGPT等應用；在15-24歲族群中，這一比例更是接近80%。

而且，這種使用並非偶爾為之。多數使用人工智慧的人表示，自己幾乎每天或至少每週使用一次。聯邦統計局認為，考慮到人工智慧向公眾開放至今僅有三年，這一使用水準可謂「非常之高」。

外部内容

>>可在這裡查閱我們所有人工智慧相關文章的匯總，或閱讀我們關於瑞士版ChatGPT的報導：

相关内容

相关内容 瑞士人工智能 瑞士推出透明的ChatGPT替代方案 此内容发布于 瑞士宣布加入全球人工智慧(AI)競賽陣營，推出了一款國家級大型語言模型(LLM)，以作為ChatGPT、Llama、深度求索(DeepSeek)、通義千問(Qwen)以及文心一言(ERNIE Bot)等產品的替代方案。 更多阅览 瑞士推出透明的ChatGPT替代方案

此次研究也顯示，民眾正日益暴露於假訊息、網路詐騙以及仇恨言論之中。

逾四成受訪者表示，曾接觸過針對個人或群體的敵意內容。其中成長最明顯的仇恨言論主要針對政治觀點、族群背景以及宗教信仰。

宗教衰退趨勢仍在延續

宗教在瑞士的影響力仍在持續減弱。過去幾十年來，無宗教歸屬者是成長最快的群體，其佔比已達36%，近期首次超過天主教徒，成為瑞士人口中佔比最大的群體。

外部内容

選擇退出宗教的人的主要原因在於信仰的缺失或流失，或對其所屬宗教團體立場持不同意見。

>>不過，正如宗教社會學家約爾格·施托爾茨(Jörg Stolz)在下文這篇瑞士資訊檔案文章中所指出的那樣，西方社會宗教式微的根本原因，即宗教長期面臨的最大威脅，其實是現代性本身：

相关内容

相关内容 人口统计 教堂門可羅雀，信徒日漸稀少：上帝在瑞士不再那麼偉大 此内容发布于 瑞士人口中無宗教信仰者的比例不斷上升，這點也和大多數西方國家一樣。 在這樣一個擁有先進的醫療和社會保險，生活的各個層面都不缺輔導師的社會裡，誰還需要教會呢？ 更多阅览 教堂門可羅雀，信徒日漸稀少：上帝在瑞士不再那麼偉大

(編輯：Samuel Jaberg ，編譯自法文：小雷/gj，繁體校對：盧品妤)

