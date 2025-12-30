2025年終回顧：六張圖表帶你了解今日瑞士
移民、氣候變遷以及人工智慧等全球性現象，也深刻地影響著瑞士社會。讓我們透過2025年發布的一組精選統計數字，來看懂今日的瑞士。
出生率持續走低
瑞士的生育率持續下降，已降至本國有紀錄以來的最低水平，平均每名女性僅生育1.29名子女。
這直接反映為家庭規模縮小。根據聯邦統計局的數據，在過去五年中，第三胎出生人數降幅最大，減少了14%。第一胎和第二胎的出生人數也分別下降了8.5%和9%。
越來越多的人選擇完全不生育。過去十年間，不打算要孩子的30歲左右人群比例從9%上升至16%。不過，在整體人口中，最普遍的生育意願仍是生兩名子女。
出生人數下降的部分原因，在於人們成為父母的時間不斷延後。瑞士女性的平均生育年齡已升至32.4歲，這不僅是瑞士歷史上的最高水平，也處於歐洲較高行列。
移民推動人口成長
儘管生育率下降，瑞士人口仍在強勁成長。2024年，瑞士人口總人數突破900萬大關，截至2025年1月1日，常住人口已逾905萬人。
這相當於一年內成長了1%，淨增加近8.9萬人。其中，8.3萬人(逾93%)來自移民，自然成長僅貢獻了6,000人。
因此，有移民背景人口在總人口中的比例持續上升，至2025年初已達41%。
海外瑞僑人數持續增加
就瑞士公民而言，離開祖國的人數多於回流人數。2024年，約3萬名瑞士公民移居海外，而遷回瑞士的約2.2萬人。
這些外遷推動海外瑞僑人數升至歷史新高。截至2025年初，在瑞士境外的瑞士官方機構登記在冊的海外瑞僑已逾82.67萬人，其中近三分之二居住在歐洲。
此外，瑞士公民在海外出生的子女以及入籍取得瑞士國籍的人數增加，也在一定程度上促成了海外瑞僑人數上升的趨勢。
氣候變遷對瑞士的影響
瑞士自1864年開始進行氣溫測量，而2025年6月成為有記錄以來溫度第二高的6月。而且，瑞士升溫速度仍快於全球平均。
2024年(目前可取得的最新全年記錄)瑞士的年平均氣溫，比1951-1980年的參考期高出2.3攝氏度。相比之下，全球暖化幅度為攝氏1.3度。
在《巴黎氣候協定》通過十週年之際，瑞士資訊swissinfo.ch於今年秋季對本國近80名氣候學家開展了一項獨家調查(多語)。
結果顯示，絕大多數受訪者已不再相信能夠將全球暖化幅度控制在攝氏1.5度以內。多數人預計，到2100年，全球氣溫將上升約2.5攝氏度；在當前趨勢下，這在瑞士可能意味著升溫幅度達到攝氏4度甚至更高。
受訪科學家預計，氣候變遷最遲將在2050年前，將對瑞士的生活條件產生顯著影響。
瑞士網友遊走在人工智慧、「假新聞」和仇恨內容之間
最新的一項網路使用情況研究顯示，生成式人工智慧在瑞士迅速普及。2025年春季，逾40%的15歲以上人口表示曾使用過ChatGPT等應用；在15-24歲族群中，這一比例更是接近80%。
而且，這種使用並非偶爾為之。多數使用人工智慧的人表示，自己幾乎每天或至少每週使用一次。聯邦統計局認為，考慮到人工智慧向公眾開放至今僅有三年，這一使用水準可謂「非常之高」。
此次研究也顯示，民眾正日益暴露於假訊息、網路詐騙以及仇恨言論之中。
逾四成受訪者表示，曾接觸過針對個人或群體的敵意內容。其中成長最明顯的仇恨言論主要針對政治觀點、族群背景以及宗教信仰。
宗教衰退趨勢仍在延續
宗教在瑞士的影響力仍在持續減弱。過去幾十年來，無宗教歸屬者是成長最快的群體，其佔比已達36%，近期首次超過天主教徒，成為瑞士人口中佔比最大的群體。
選擇退出宗教的人的主要原因在於信仰的缺失或流失，或對其所屬宗教團體立場持不同意見。
(編輯：Samuel Jaberg ，編譯自法文：小雷/gj，繁體校對：盧品妤)
