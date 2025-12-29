消息人士：亲军方政党赢得缅甸首阶段选举多数席次

（法新社缅甸内比都29日电） 缅甸占主导地位的亲军方政党「联邦团结发展党」消息人士今天说，该党在军政府主导选举的第1阶段「赢得多数席次」。民主监督组织先前警告，这次选举将巩固军方统治。

缅甸军方于2021年发动政变夺权，但于昨天展开为期1个月、分阶段进行的选举，军方承诺将权力归还给人民。

广受欢迎但已遭解散的民主领袖翁山苏姬所属政党未出现在选票上，而她自军方政变引发内战以来，至今仍遭囚禁。

倡议团体、西方外交官及联合国人权事务高级专员都谴责这场选举，理由是当局严厉打压异议人士，且候选人名单几乎全由军方盟友构成。

总部设于内比都的联邦团结发展党（USDP）人员表示：「根据各方报告，USDP在全国各地多数选区领先。」这名人员因未获授权对媒体发言而要求匿名。

缅甸联邦选举委员会（Myanmar’s Union Election Commission）目前尚未公布正式结果，后续还预计于1月11日及25日举行两轮投票。

翁山苏姬领导的「全国民主联盟」（National League for Democracy）在2020年的上届大选中大胜联邦团结发展党，随后军方推翻选举结果。

缅甸昨天在层层限制下展开投票，前几次选举踊跃排队投票的年轻人，在这次军方主导的选举中明显缺席，出门投票者以年长选民为主。