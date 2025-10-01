消息人士：哈玛斯希望修改川普和平计画解除武装条款

afp_tickers

2 分钟

（法新社杜哈1日电） 一名接近「哈玛斯」（Hamas）领导阶层的巴勒斯坦消息人士今天告诉法新社，哈玛斯官员希望修改美国总统川普的加萨走廊（Gaza Strip）和平计画中的部分条款，包括解除武装条款。

该人士表示，哈玛斯谈判代表昨天在杜哈（Doha）与土耳其、埃及及卡达官员进行了会谈。因事涉敏感，这名人士要求匿名。他并说，哈玛斯「最多需要2至3天」来回应川普的计画。

川普的计画在以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持下提出，内容包括停火、哈玛斯在72小时内释放人质、哈玛斯解除武装，以及以色列逐步从加萨走廊撤军。

然而，这名巴勒斯坦消息人士指出：「哈玛斯希望修改部分条款，例如解除武装条款，以及有关驱逐哈玛斯及各派系干部的条款。」

哈玛斯领导阶层还希望获得「国际保证，确保以色列全面撤出加萨走廊」，并要求保证，以色列不会在加萨走廊境内或境外对其领导人发动暗杀行动。

另一位熟悉谈判的消息人士告诉法新社，哈玛斯内部对川普计画存在分歧。

「目前哈玛斯内部有两种观点：第一种支持无条件批准，因为最重要的是获得由川普保障的停火，只要中介方保证以色列落实计画。」

但另一些人对关键条款「高度存疑」。他指出：「他们拒绝解除武装，也拒绝任何巴勒斯坦公民被带离加萨走廊。」

「这些人士支持一份有条件的协议，并要求作出厘清，以顾及哈玛斯及其他武装抵抗团体的诉求，避免将以色列对加萨走廊的占领合法化，而抵抗行动被定罪。」