The Swiss voice in the world since 1935

消息人士：哈玛斯希望修改川普和平计画解除武装条款

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社杜哈1日电） 一名接近「哈玛斯」（Hamas）领导阶层的巴勒斯坦消息人士今天告诉法新社，哈玛斯官员希望修改美国总统川普的加萨走廊（Gaza Strip）和平计画中的部分条款，包括解除武装条款。

该人士表示，哈玛斯谈判代表昨天在杜哈（Doha）与土耳其、埃及及卡达官员进行了会谈。因事涉敏感，这名人士要求匿名。他并说，哈玛斯「最多需要2至3天」来回应川普的计画。

川普的计画在以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持下提出，内容包括停火、哈玛斯在72小时内释放人质、哈玛斯解除武装，以及以色列逐步从加萨走廊撤军。

然而，这名巴勒斯坦消息人士指出：「哈玛斯希望修改部分条款，例如解除武装条款，以及有关驱逐哈玛斯及各派系干部的条款。」

哈玛斯领导阶层还希望获得「国际保证，确保以色列全面撤出加萨走廊」，并要求保证，以色列不会在加萨走廊境内或境外对其领导人发动暗杀行动。

另一位熟悉谈判的消息人士告诉法新社，哈玛斯内部对川普计画存在分歧。

「目前哈玛斯内部有两种观点：第一种支持无条件批准，因为最重要的是获得由川普保障的停火，只要中介方保证以色列落实计画。」

但另一些人对关键条款「高度存疑」。他指出：「他们拒绝解除武装，也拒绝任何巴勒斯坦公民被带离加萨走廊。」

「这些人士支持一份有条件的协议，并要求作出厘清，以顾及哈玛斯及其他武装抵抗团体的诉求，避免将以色列对加萨走廊的占领合法化，而抵抗行动被定罪。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
5
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团