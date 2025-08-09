涉声援遭禁挺巴勒斯坦组织 365人伦敦抗议遭逮捕

（法新社伦敦9日电） 英国伦敦警方今天逮捕至少365人，理由是他们支持遭禁倡议团体「巴勒斯坦行动」（Palestine Action）。这是英国政府上月依反恐法禁止该组织以来，最新且规模最大的一场抗议活动。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）指出，他们逮捕了数以百计民众，理由是「支持遭禁组织」；外界普遍认为这是伦敦有史以来逮捕人数最多的行动之一。

警方还根据其他罪行逮捕另外7人，其中包括攻击员警，不过没有人员受到重伤。

英国政府7月初将「巴勒斯坦行动」定调为非法组织，因为该组织部分成员闯入英格兰南部皇家空军（Royal Air Force）基地并破坏2架飞机，估计造成700万英镑（约新台币2.8亿元）的损失。

英国内政部在今天的示威行动前重申，巴勒斯坦行动也涉嫌犯下其他「严重攻击事件」，涉及「暴力、重大伤害及广泛刑事损害」。

不过，包括联合国、国际特赦组织（Amnesty International）和绿色和平（Greenpeace）等非政府组织在内的批评者，都纷纷抨击英国当局此举是「过度执法」，也对言论自由构成威胁。