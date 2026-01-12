澳洲东南部丛林大火酿1死 维州仍有12处火势持续延烧

（法新社雪梨12日电） 澳洲东南部丛林大火肆虐，造成1人死亡，超过350栋建筑物被烧毁。澳洲消防官员今天在记者会中警告，今年夏天恐是「高风险」的丛林大火季节，呼吁民众预先做好准备。

强风和超过摄氏40度的高温引发数十起野火，澳洲东南部维多利亚州（Victoria）于10日宣布进入灾难状态后，尽管目前天气状况略有缓和，但官员指出，州内仍有12处重大火势持续延烧。

警方表示，维多利亚州首府墨尔本（Melbourne）以北约2小时车程的朗伍德镇（Longwood）附近发生火灾，造成一名民众丧生。

维州乡村消防局（CFA）局长赫弗南（Jason Heffernan）在记者会中表示，预计1月底还会有另一波「高温现象」，强度目前尚难预测。他说：「我们目前正处于高风险天候的初期阶段。」

官员表示，截至目前为止，维州已有超过350栋建筑物，包括逾65户住家被烧毁；随着进一步评估损害状况，这一数字可能还会增加。

研究人员发现，自1910年以来澳洲平均气温已上升摄氏1.51度，导致陆地与海洋极端天气型态愈发频繁。

澳洲东南部上周因高温结合干燥强风，引发自「黑色夏季」（Black Summer）以来最危险的丛林火灾。

「黑色夏季」丛林大火是2019年底至2020年初席卷澳洲东海岸的火灾，当时焚毁数以百万公顷土地，毁坏数千户民宅，并让城市笼罩在有害的烟雾中。