澳洲总理艾班尼斯再婚 与金融圈女友在官邸举行婚礼

（法新社雪梨29日电） 现年62岁的澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天再婚，他与从事金融服务业的女友赫顿（Jodie Haydon）在官邸举行私人婚礼，成为澳洲首位在任内结婚的国家领导人。

艾班尼斯2019年与前妻离婚，两人的独子奈森（Nathan）已成年。他5年多前在墨尔本的1场商务晚宴上认识赫顿，并于去年情人节求婚，当时他说找到了他「想要共度余生的人」。

艾班尼斯今年5月带领中间偏左的工党（Labor Party）在大选中获得压倒性胜利，赢得第2个3年任期。他今天在社群媒体上发布1段影片，贴文写上「已婚」两字，片中打着领结、神采奕奕的艾班尼斯手牵身着白色长婚纱、面带笑容的新娘，两人在撒下的五彩纸花瓣中走过。

这对新婚夫妻并各自发布联合声明，表示：「我们非常开心能在家人与挚友的见证下，分享彼此的爱与对未来共同生活的承诺。」

艾班尼斯与赫顿是在证婚官主持下完婚，并由艾班尼斯饲养的奥斯卡贵宾犬（cavoodle）托托（Toto）担任捧戒小童。婚礼上宾客喝的啤酒出自雪梨的1家啤酒厂。

仪式结束后，新人在美国歌手史提夫汪达（Stevie Wonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)歌声中步出红毯，两人将自12月1日起展开为期5天的澳洲蜜月行程。