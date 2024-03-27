澳洲造林碳抵换计画 研究显示成效不如预期

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（法新社雪梨26日电） 一项毫不留情的新研究打击了澳洲的碳信用（Carbon Credit，即碳权）计画。最新的研究发现，澳洲一个领先世界的更新造林计画是场不如预期的「灾难」。

澳洲内陆的大片土地已被指定用于原生森林更新（regeneration），目的是透过新树木吸收二氧化碳来进行碳抵换。但研究人员发现，这些林场中近80%的森林生长要不是停滞不前，就是林地正在萎缩。

科学家表示，尽管如此，澳洲已利用这些计画累积数百万公吨有问题的碳信用额度，这些碳信用据称被用来为造成污染的产业进行碳抵换。

澳洲国立大学（Australian National University）环境法教授、研究的第一作者麦金塔希（Andrew Macintosh）告诉法新社：「我认为，只能将它称为一场严重的失败－我在这里使用了客气的措辞。」

他说，「这是场灾难」，并认为这将「玷污」澳洲的声誉。

澳洲已为这项计画拨出近4200万公顷土地，比日本的国土面积还要大。研究人员表示，这是「世界上最大」的天然碳抵换计画之一。

官员称，自2013年以来，遍布这片土地的原生森林已吸收超过2700万公吨碳。但经同侪审查的研究利用卫星影像绘制森林生长状况，对这个数字提出严重质疑。

麦金塔希曾任负责追踪澳洲碳抵换计画政府机构主席，他说：「这些数字应该显示出树木覆盖面积大幅增加。但没有出现这个情形，我们没有看到。」

这些森林封存的每一吨碳都被记为一个碳信用额度。矿业公司、航空公司和其他造成严重污染的产业会购买这些碳信用额度来抵换它们的碳排。

麦金塔希说，澳洲事实上是在出售不存在的碳信用额度。

澳洲洁净能源监管机构（Clean Energy Regulator）表示，「多项审查已证实这些碳抵换的完整性」，并指出机构「仅在计画能证明进行原生森林更新时，才会发放碳信用额度」。

澳洲气候变迁暨能源部长波温（Chris Bowen）则表示，这项计画依据的假设基本上仍然「合理」。

这项研究发表于通讯-地球与环境（Communications Earth and Environment）期刊。

澳洲已承诺在2030年底前将碳排量较2005年水准减少43%，并于2050年底前达到净零排放。

根据世界银行（World Bank）数据显示，澳洲人均二氧化碳排放量为15.3公吨，位居世界前列，超越美国水准。