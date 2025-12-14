澳洲邦代海滩枪击 义勇男子徒手制伏枪手成英雄

（法新社雪梨14日电） 澳洲雪梨知名景点邦代海滩今天惊传枪击事件，迄今至少12死29伤。网路流传的影片显示，事发当时游客四处逃窜，一名义勇男子不顾自身安危，徒手制伏枪手，澳洲总理艾班尼斯称赞这名男子是英雄。

英国「独立报」（The Independent）分享的影片显示，在邦代海滩（Bondi Beach）传出枪击后，现场游客四处奔逃。警方建议在场民众找地方躲起来，并提醒公众不要前往当地。

英国「卫报」（The Guardian）及「太阳报」（The Sun）报导，网传影片显示，一名身穿白衣的勇敢男子躲在车后，伺机扑往一名穿着黑衣白裤的枪手，从后方擒抱歹徒，并徒手夺走枪枝。

随后，这名枪手倒在地上，这名男子将枪指向他，但没有扣下扳机。在歹徒蹒跚离开后，男子冷静地将枪架在树下。

事发后，新南威尔斯州长柯民思（Chris Minns）向这名英勇男子致敬。他表示：「这名男子是真正的英雄，我深信今晚有许多人能够活下来，要归功于他的勇气。」

柯民思在记者会上提及，这起攻击针对雪梨犹太社群。新南威尔斯州警察局长兰尼恩（Mal Lanyon）则在记者会上指出，这是一场恐怖攻击事件。

兰尼恩指称，这起枪击迄今至少造成12人死亡、29人送医，伤者包括2名警员，目前状况危急，警方在与已故犯罪嫌疑人相关的车辆中发现了一个简易爆炸装置。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）也称赞这名挺身相助男子是英雄，并称这起枪击是「邪恶的反犹行径」。

澳洲犹太人执行委员会（Executive Council of Australian Jewry）共同执行长莱夫钦（Alex Ryvchin）受访时指出，这场枪击发生在邦代海滩举行犹太节日「光明节」（Hanukkah）庆祝活动期间。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）指称，在邦代海滩参与「光明节」点烛活动的犹太人遭到「卑鄙的恐怖分子」攻击。

澳洲主要穆斯林团体「澳洲全国伊玛目协会」（Australian National Imams Council）谴责这起攻击是「极其可怕」之举。