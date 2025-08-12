热浪肆虐欧洲 义大利幼童中暑亡

afp_tickers

2 分钟

（法新社西班牙拉斯梅德拉斯11日电） 欧洲今天笼罩在热浪之中，义大利一名4岁男童中暑身亡，西班牙野火威胁联合国教科文组织登录的世界遗产，法国多座城市创下高温纪录。

法国、义大利及巴尔干半岛有许多城镇因连日高温发布红色警戒。强风吹袭助长野火，数以千计民众被迫撤离，并对土耳其和西班牙的热门观光胜地构成威胁。

在义大利，佛罗伦斯（Florence）本周稍晚气温预计将达摄氏40度，一名年幼男童中暑身亡，当局已对波隆那（Bologna）和佛罗伦斯等7座主要城市发出红色警报。

法国气象当局今天上午对全国一半以上地区发布热浪警告，西班牙国家气象局（Aemet）则对萨拉戈沙（Zaragoza）和巴斯克自治区（Basque Country）发出「极端危险」警告，并对全国几乎所有其他地区发布黄色和橙色警报。

两国气象机构都预测未来几天气温将超过摄氏40度，并呼吁民众保持警惕，因为部分地区可能出现「非常强烈、甚至是罕见」热浪。

英国瑞丁大学（University of Reading）气象专家狄欧拉斯（Akshay Deoras）告诉法新社：「目前肆虐法国、西班牙和巴尔干国家的热浪并不令人意外。这是热穹（heat dome）持续笼罩欧洲所致。」

他说：「热浪不像风暴那样咆哮，它们悄然逼近，但同样致命。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）