“我們的AI應用將改變工程師的角色”

皮埃爾·巴克是Neural Concept公司的創始人兼執行長。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

瑞士新創公司Neural Concept執行長皮埃爾·巴克(Pierre Baqué)表示，其技術可以讓新車型從設計到上市的時間週期縮短一半。

Neural Concept成立於2018年，專注於人工智慧(AI)應用開發，主要為汽車產業提供解決方案。目前，公司在瑞士洛桑、紐約和慕尼黑設有辦事處，共有80名員工。

這家公司如今擁有約60家企業客戶，並在一級方程式賽車領域打響了名號。

瑞士資訊在洛桑聯邦理工學院(EPFL)創新園區的公司辦公室，採訪了Neural Concept的創始人兼執行長皮埃爾·巴克。

瑞士資訊swissinfo.ch：能否簡單介紹一下Neural Concept公司的業務？

皮埃爾·巴克：我們的AI應用就像是工程師的助手或副駕駛，幫助他們更快開發產品，在既定時間裡完成更多迭代，也能從自動給出的建議中獲益。以汽車產業為例，我們的技術可以讓新車型從設計到上市的時間週期縮短一半。

我們的AI應用將重塑工程師的角色，但不會取代他們。真正的挑戰在於建立起人類創造力與AI分析能力之間的共生關係，讓二者相輔相成、相得益彰。

瑞士資訊swissinfo.ch：Neural Concept對客戶企業的就業有何影響？尤其在汽車和航空航太領域？

皮埃爾·巴克：這是客戶極為關切的問題。人工智慧可顯著提升效率：部分企業可以用相同甚至更多工程師開發更多產品，而有的企業則會選擇用更少的工程師維持同等水平的產量。

瑞士資訊swissinfo.ch：工程師訓練專案是否需要調整以適應這些新狀況？

皮埃爾·巴克：當然需要。工程工具正在快速迭代，課程體系必須比當年電腦輔助設計與模擬技術問世時更快、更徹底地進行調整。

Kai Reusser/ SWI swissinfo.ch

「我們的AI應用將重塑工程師的角色，但不會取代他們。」 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

瑞士資訊swissinfo.ch：瑞士教育體系極具民主性，而法國則高度菁英化，您畢業的巴黎綜合理工學院就是典型代表。法國式工程教育是否影響了您的工作方式？

皮埃爾·巴克：巴黎綜合理工學院嚴格的教育體系(包括兩年預科課程)，讓學生能在數學、物理等科技領域脫穎而出。這些能力終身受用，學校培養的嚴謹思維習慣功不可沒。這所學校以極高的入學門檻而聞名，也使其成為一張極具分量的名片。這無疑幫助我們拿下了與空中巴士、賽峰等大型集團的首批合約。這些資歷也為我們初期的融資提供了助力。但這種精英教育的弊端在於法國對學徒制的重視程度較低，而學徒制恰恰是瑞士教育體系的一大優勢。

瑞士資訊swissinfo.ch：瑞士或國外的人工智慧法規對你們有何影響？

皮埃爾·巴克：人工智慧涵蓋多種不同形態，這使得監管行動的發展變得更難。就我們而言，目前尚無直接影響我們工作的現行法規。

瑞士資訊swissinfo.ch：您是否仍希望建立保障機制，特別是保護資料安全並確保人工智慧解決方案符合倫理規範？

皮埃爾·巴克：身為公民，我希望各國政府能採取措施，防範人工智慧帶來重大風險。這些風險雖說目前只是設想，但其嚴重程度已值得警惕。我主要指的是超級智慧可能會失控，或為私利而損害人類福祉。正因如此，我認為必須實施類似核武管控的監管措施。瑞士或許能在國際層面發揮作用。

Neural Concept公司辦公室位於洛桑聯邦理工學院創新園區。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

瑞士資訊swissinfo.ch：您如何開發新客戶？在瑞士有哪些可對標的企業？

皮埃爾·巴克：我們採取是多元化的拓客策略：洛桑總部直接拓展業務，透過紐約和慕尼黑子公司開發銷售管道，參加拉斯維加斯消費電子展(CES)這樣的科技展會，並與日本Cyber​​net等經銷商合作。目前，我們已有60家企業客戶，包括賽峰集團、通用電氣、Subaru、通用汽車，以及四支F1車隊。我們重點佈局汽車、微電子、航空航太和能源領域。

目前我們還沒有大型瑞士客戶，但ABB和皮拉圖斯公司展現出很大潛力。在瑞士這樣的小國，從一開始就瞄準國際市場，本來就是順理成章的選擇。

瑞士資訊swissinfo.ch：貴公司的主要競爭對手是誰？

皮埃爾·巴克：目前由人工智慧驅動的科學研究(AI for Science)正蓬勃發展，技術路徑五花八門。 Neural Concept在這一領域處於領先地位，目前尚難找到能提供類似產品或服務的直接競爭對手。我們的解決方案可與法國達梭系統、西門子以及美國工程模擬公司安世等主流廠商開發的電腦輔助設計/工程軟體形成互補。這些公司雖能在產品中加入虛擬化功能，但卻無法匹敵我們在人工智慧應用領域的技術優勢。

瑞士資訊swissinfo.ch：如何確保產品的可擴充性？

皮埃爾·巴克：我們的策略是開發盡可能多的可重複使用工具。整體架構採用三層設計：核心演算法基礎層、適用於不同應用的模組化平台層，以及針對每位客戶的客製化介面層。

瑞士資訊swissinfo.ch：貴公司三輪融資共籌得3’800萬瑞郎(約合人民幣3.42億元)，下一步計畫是什麼？

皮埃爾·巴克：當務之急是保持並鞏固我們的技術領先地位。我們會持續優化產品，以滿足客戶需求並推動銷售成長。公司目前仍處於發展初期，如果維持現在的發展軌跡，未來一切都有可能：上市、維持獨立經營或被大型集團收購。

瑞士資訊swissinfo.ch：Neural Concept目前有80名員工，您如何規劃未來的團隊

規模？

皮埃爾·巴克：我們正在積極擴招，尤其是產品開發職位。研發團隊將繼續集中在瑞士，以便最大化交流與合作；我們將在海外建立銷售團隊，並專注於覆蓋美國和德國。我們也計劃在日本和韓國招募員工。中期目標是將團隊規模擴大一倍。

瑞士資訊swissinfo.ch：人工智慧耗能龐大，貴公司的生態足跡如何？

皮埃爾·巴克：我們的目標是為工程師和研究人員提供人工智慧助手，協助他們尋找應對當下能源危機和生態危機的技術解決方案。換句話說，生態考量正是推動我們業務發展的重要動力之一。

瑞士資訊swissinfo.ch：Neural Concept剛被世界經濟論壇評選為全球百大科技先鋒企業之一。這對貴公司意味著什麼？

皮埃爾·巴克：我們希望在推動產業發展的同時，建立有價值的人脈關係，包括商業層面的合作。這項認可將提升我們在客戶和投資者心中的形象與可信度。

「我們也計劃在日本和韓國招募員工，中期目標是將團隊規模擴大一倍。」 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

瑞士資訊swissinfo.ch：瑞士是否適合建立像Neural Concept這樣的人工智慧公司？

皮埃爾·巴克：當然，尤其適合從洛桑聯邦理工學院衍生出企業。創業者從學術界向產業界的跨界轉型十分順利，該地區在招募高素質工程師方面具有天然優勢，且雇主間競爭有限。但在進入更高發展階段時，相較於倫敦或紐約，這裡缺乏大型本地投資者，在招募有抱負、經驗豐富的銷售主管方面也存在一定難度。目前我們在慕尼黑和紐約的佈局，正好對此形成了有力的補充。

瑞士資訊swissinfo.ch：業界如何看待貴公司的瑞士企業身分？

皮埃爾·巴克：身為洛桑聯邦理工學院的衍生企業，我們在最初便獲得了技術公信力，但絕不能因此沾沾自喜。整體而言，瑞士公司以可靠嚴謹、注重人文關懷而聞名。瑞士的中立地位也是一大優勢，對於航空航太、能源、國防等高度受監管產業的客戶更是如此。此外，瑞士正逐漸被國際社會認可為“深度技術國家”，這可謂實至名歸，畢竟，蘇黎世(匯聚OpenAI、英偉達、Anthropic、Deep-Judge等企業)和洛桑(匯聚Isomorphic、Neural Concept等企業)等創新樞紐在人工智慧領域發揮著重要作用。

瑞士資訊swissinfo.ch：當前地緣政治問題(如美國關稅以及瑞士–歐盟關係)是否對貴公司產生影響？

皮埃爾·巴克：美國關稅不影響我們的服務，但會直接影響我們的客戶，特別是汽車製造商。目前瑞士與歐盟的關係對我們的工作沒有影響。

(編者：Virginie Mangin，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校稿：盧品妤)

