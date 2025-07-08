ABB拓展在华机器人业务

瑞士-瑞典跨国科技企业ABB集团将在中国扩大其机器人业务。三款新型机器人系列将加入产品组合，可用于从基础物料处理到更为精细的分拣及抛光等多种应用场景。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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ABB于7月2日(周三)宣布，新机器人将在该公司的上海工厂制造，并可在自动化作业中广泛应用，尤其适用于电子、消费品工业、制造业等高增长领域。
三款机器人均以标准化OmniCore控制平台为基础开发。该平台整合了人工智能、传感器、云计算、边缘计算等技术，全面支持现代自主机器人应用的开发。ABB公司未透露此次“战略性拓展”的财务细节。
OmniCore 控制平台是ABB新一代的机器人控制平台，旨在提供更强大、更灵活和更智能的机器人控制解决方案。它集成了人工智能、传感器、云计算和边缘计算等技术，并支持ABB机器人全系硬件和软件产品组合。OmniCore平台以模块化设计为基础，具有出色的运动控制性能、节能特性以及丰富的数字化服务和可扩展功能。
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股东将在2026年的年度股东大会上对机器人业务100% 拆分方案进行投票。该计划于2026年第二季度完成。ABB机器人部门目前员工约7’000人。2024年实现销量额18.2亿瑞郎(约合人民币168亿元)，约占集团销售业绩的7%。
不过，媒体已经开始猜测该业务部门可能会被出售。
华经产业研究院在其《2025-2031年中国机器人行业市场深度研究及投资规划建议报告》外部链接中对中国机器人业务前景做出以下分析：
市场规模与增长
中国已成为全球最大的机器人市场之一，预计2024年市场规模将达到251亿美元(约合人民币1’798亿元)。工业机器人市场规模占比最高，达到66%；服务机器人市场占比25%，应用领域不断拓展；特种机器人市场规模也在快速增长，2024年达到246亿元，五年年均复合增长率达27.17%。
驱动增长的原因
劳动力成本上升、人口老龄化以及制造业升级等因素推动了机器人需求的增长。同时，中国国家层面的政策支持和技术的不断突破将进一步促进该产业在中国的发展。
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