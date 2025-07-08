ABB拓展在华机器人业务

ABB在中国推出三款新型机器人系列，进一步扩展业务。 Keystone-SDA

瑞士-瑞典跨国科技企业ABB集团将在中国扩大其机器人业务。三款新型机器人系列将加入产品组合，可用于从基础物料处理到更为精细的分拣及抛光等多种应用场景。

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ABB于7月2日(周三)宣布，新机器人将在该公司的上海工厂制造，并可在自动化作业中广泛应用，尤其适用于电子、消费品工业、制造业等高增长领域。

三款机器人均以标准化OmniCore控制平台为基础开发。该平台整合了人工智能、传感器、云计算、边缘计算等技术，全面支持现代自主机器人应用的开发。ABB公司未透露此次“战略性拓展”的财务细节。

OmniCore 控制平台 OmniCore 控制平台是ABB新一代的机器人控制平台，旨在提供更强大、更灵活和更智能的机器人控制解决方案。它集成了人工智能、传感器、云计算和边缘计算等技术，并支持ABB机器人全系硬件和软件产品组合。OmniCore平台以模块化设计为基础，具有出色的运动控制性能、节能特性以及丰富的数字化服务和可扩展功能。

众所周知，ABB于4月宣布将分拆其机器人业务。机器人业务部门将通过分拆方式作为独立公司上市，所得收益将以实物股息形式分配给股东，这与ABB分拆曾作为其旗下涡轮增压业务单元的奥赛能(Accelleron)公司的案例类似。

股东将在2026年的年度股东大会上对机器人业务100% 拆分方案进行投票。该计划于2026年第二季度完成。ABB机器人部门目前员工约7’000人。2024年实现销量额18.2亿瑞郎(约合人民币168亿元)，约占集团销售业绩的7%。

不过，媒体已经开始猜测该业务部门可能会被出售。