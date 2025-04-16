可可价格飙升冲击瑞士巧克力业

瑞士巧克力前景堪忧。 Keystone-SDA

去年瑞士巧克力销售几乎没有增长，业内称出口水平“令人担忧”。这发生在可可价格不断攀升以及监管压力日益加剧之际，使得行业前景蒙上阴影。

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瑞士巧克力行业协会(Chocosuisse)在4月9日的一份新闻稿中指出：“瑞士国内市场虽增长了1.7%，但出口几乎与上年持平(仅增长0.2%)，抵消了这部分增幅。”由于出口占总销售额的72.1%，这一现象“对行业来说是一个警讯”。

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最终，瑞士巧克力的销售量仅较2023年小幅增长0.6%，达到209’096吨。

而可可价格去年上涨了四倍，每吨价格在长期维持在2000-3000美元之间后，于2024年底攀升至每吨10’888美元(当时约合人民币7.83万元)。这迫使巧克力制造商将成本转嫁给消费者。因此行业总收入激增13.3%，达到22亿瑞郎(约合人民币174亿元)。

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预计这种涨价趋势今年仍将持续。“由于许多巧克力制造商在2024年尚有低价可可库存，可可价格的全面上涨将在今年才会真正反映到销售价格中，”报告指出。

与此同时，瑞士人均巧克力消费量有所下降，减少2.4%至10.6公斤。瑞士巧克力行业协会警告称，尚不清楚消费者将如何应对即将到来的进一步涨价。

业内还强调了不日将实施的监管变化。自今年年底起，欧洲供应链条例(EUDR)将正式生效，带来更严格的可追溯性要求，届时会对企业产生何种影响，目前尚不确定。