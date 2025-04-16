可可价格飙升冲击瑞士巧克力业

去年瑞士巧克力销售几乎没有增长，业内称出口水平“令人担忧”。这发生在可可价格不断攀升以及监管压力日益加剧之际，使得行业前景蒙上阴影。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
瑞士巧克力行业协会(Chocosuisse)在4月9日的一份新闻稿中指出：“瑞士国内市场虽增长了1.7%，但出口几乎与上年持平(仅增长0.2%)，抵消了这部分增幅。”由于出口占总销售额的72.1%，这一现象“对行业来说是一个警讯”。
相关内容
相关内容
瑞士人如何帮助马达加斯加的可可种植农应对气候变化
此内容发布于
马达加斯加是应对气候变化的一道关键前线，对瑞士巧克力的未来而言至关重要，业界对此也心知肚明。
更多阅览 瑞士人如何帮助马达加斯加的可可种植农应对气候变化
最终，瑞士巧克力的销售量仅较2023年小幅增长0.6%，达到209’096吨。
而可可价格去年上涨了四倍，每吨价格在长期维持在2000-3000美元之间后，于2024年底攀升至每吨10’888美元(当时约合人民币7.83万元)。这迫使巧克力制造商将成本转嫁给消费者。因此行业总收入激增13.3%，达到22亿瑞郎(约合人民币174亿元)。
相关内容
相关内容
不起眼的可可豆怎样变成巧克力和钱
此内容发布于
从可可豆一步步变身巧克力，这一工业的供应链错综复杂，中间包含了许多参与者。处于供应链最底端的人获得的收益最少，而大头则被最顶端的人拿走。其实不一定非这样不可。
更多阅览 不起眼的可可豆怎样变成巧克力和钱
预计这种涨价趋势今年仍将持续。“由于许多巧克力制造商在2024年尚有低价可可库存，可可价格的全面上涨将在今年才会真正反映到销售价格中，”报告指出。
与此同时，瑞士人均巧克力消费量有所下降，减少2.4%至10.6公斤。瑞士巧克力行业协会警告称，尚不清楚消费者将如何应对即将到来的进一步涨价。
业内还强调了不日将实施的监管变化。自今年年底起，欧洲供应链条例(EUDR)将正式生效，带来更严格的可追溯性要求，届时会对企业产生何种影响，目前尚不确定。
《欧盟零毁林法案》外部链接(EU Regulation on Deforestation-free Products，简称EUDR)是欧盟于2023年5月31日通过的一项法规，旨在防止与欧盟市场相关的森林砍伐和退化行为，推动全球供应链的可持续发展。该法规将于2024年12月30日正式实施，适用于将特定商品投放欧盟市场或从欧盟出口的企业。
该法案涵盖七类被认为与森林砍伐和退化密切相关的商品及其衍生产品，包括：牛、可可、咖啡、棕榈油、橡胶、大豆和木材。企业需确保这些商品不涉及森林砍伐，符合生产国的相关法律，并附有尽职调查声明。尽职调查要求包括提供商品来源地的确切地理坐标，确保供应链的透明度和可追溯性。
这项法案的实施对全球供应链管理提出了更高要求，尤其是对出口至欧盟市场的企业。企业需提前建立尽职调查系统，加强供应链的透明度，评估并管理风险，确保产品符合法案的各项要求。
相关内容
瑞士全国严阵以待，应对复活节出行高峰
此内容发布于
瑞士联邦道路局(Astra)预计，复活节假期间南北向交通主轴将出现严重交通拥堵。由于大量拖挂式房车南下，瑞士高原地区的一些辅路也将迎来车流高峰。
更多阅览 瑞士全国严阵以待，应对复活节出行高峰
相关内容
瑞士六分之一住宅面临自然灾害威胁
此内容发布于
苏黎世州立银行(ZKB)的一项最新研究显示，瑞士每六栋住宅中就有一栋位于受自然灾害威胁区域。
更多阅览 瑞士六分之一住宅面临自然灾害威胁
相关内容
心理学家发现伴侣分手早有先兆
此内容发布于
“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”但事实并不一定。由伯尔尼大学参与的一项针对情感关系的研究发现，所有分道扬镳的伴侣都经历了类似的感情降温，冰点来临时感情破裂难以避免。
更多阅览 心理学家发现伴侣分手早有先兆
相关内容
瑞士经济部长：“尚未与美方进行关税谈判”
此内容发布于
瑞士联邦经济部长盖伊·帕尔默兰(Guy Parmelin)表示，尽管瑞士方面已同美国政府建立联系，但目前仍未与美方正式开启关税谈判。
更多阅览 瑞士经济部长：“尚未与美方进行关税谈判”
相关内容
瑞士房地产价格持续上涨
此内容发布于
2025年第一季度，瑞士自住物业价格持续上升。但根据周二(4月8日)发布的一项价格指数，各地区涨幅差异明显。
更多阅览 瑞士房地产价格持续上涨
相关内容
瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
此内容发布于
瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。
更多阅览 瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
相关内容
不良饮食促使瑞士慢性病高发
此内容发布于
据联邦食品安全办公室(OSAV)称，瑞士有220万人受到非传染性疾病影响，其中部分原因是饮食结构不均衡。
更多阅览 不良饮食促使瑞士慢性病高发
相关内容
瑞士暂不对美方关税措施进行反制
此内容发布于
瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。
更多阅览 瑞士暂不对美方关税措施进行反制
相关内容
2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
此内容发布于
2024年旅居海外的瑞士人数达到82.67万，较上年增长1.6%。多数人拥有多重国籍，尤其在拉丁美洲和北美地区更为普遍。退休瑞士人偏好定居泰国、葡萄牙和西班牙等国家。
更多阅览 2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
相关内容
特朗普对瑞士商品加征31%的关税
此内容发布于
美国总统唐纳德·特朗普宣布对瑞士进口商品加征31%的关税。
更多阅览 特朗普对瑞士商品加征31%的关税
阅读更多
相关内容
未来的巧克力中可可含量会减少甚至消失
此内容发布于
巧克力的原料可可豆价格高昂，与之相关的毁林问题和童工问题引起了消费者的担忧，也引发了政府的监管，这些原因促使人们开始寻找新的制作巧克力的原料。
更多阅览 未来的巧克力中可可含量会减少甚至消失
相关内容
瑞士科研人员发明更为健康、可持续性更强的巧克力
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员已开发出一种新型巧克力，根据5月21日发表的一项研究结果，比起用传统生产工艺制作的巧克力，这种巧克力更具可持续性，营养也更丰富。
更多阅览 瑞士科研人员发明更为健康、可持续性更强的巧克力
相关内容
为什么巧克力越来越贵？
此内容发布于
距离复活节还有不到一个月的时间，欧洲和北美爱吃甜食的消费者开始把目光转向巧克力。
更多阅览 为什么巧克力越来越贵？
相关内容
为什么你最爱的巧克力越来越贵了？
此内容发布于
由日本糖果商有乐制果生产的黑雷神威化巧克力是世界上最便宜的巧克力棒之一。其价格仅为30日元，且三十多年来一直不变，直到今年3月1日。
更多阅览 为什么你最爱的巧克力越来越贵了？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。