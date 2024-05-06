瑞士军刀出新款-应对全球刀具限制

维氏公司(Victorinox)正在开发一款不带刀刃的小折刀。该公司首席执行官卡尔·埃森纳(Carl Elsener)在一次采访中表示，世界暴力事件增多导致对刀具的管制日渐严格，这一形势促使该瑞士公司重新思考。
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《一瞥报》(Blick)周一在线发表了这篇采访，其中埃森纳提到，“刀具在某些市场会给人造成类似武器的形象”。在英国及某些亚洲国家，只有在工作或户外活动中需要用到刀的人才可获准携带刀具。
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而在城市里，随身携带小折刀是受严格管制的。埃森纳在考虑其他方案，例如制造可供骑自行车者使用的多功能工具。
小折刀的刀刃被视作潜在武器之实，已非该公司第一次面对了。埃森纳解释说，2001年9月11日在美国本土发生恐袭之后，小折刀的销售一夜之间骤降了30%以上。
“九一一事件以深刻的方式向我们表明，我们不能过度依赖一个单一业务领域，”他表示。
这家公司总部设在施维茨州(Schwyz)伊巴赫(Ibach)，他们在瑞士制造的小折刀、厨用刀具、专业刀具及手表中80%出口海外，这位CEO透露。其产品的另20%左右在瑞士国内销售。
为弥补瑞郎走强的影响，该公司未来必须提高自动化水平和生产效率。
据埃森纳介绍，维氏生产的小折刀价格涨了9%。与另一主力产品专业刀具相比，小刀市场竞争较小，这使提价成为可能。而该瑞士制造商的专业刀具价格要比其他竞争对手高出25%。
在这一领域，该公司需要同德国或美国的制造商展开竞争。
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