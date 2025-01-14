瑞士肉类替代品销量下滑

2024年，瑞士零售业肉类替代品销量达7800万瑞郎(约合人民币6.24亿元)。肉片、炸肉排和腌制熟肉的替代品最受欢迎。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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不过，《2025年植物性食物报告》显示，去年的营业额大幅下降。该报告由市场调查和数据分析公司YouGov及尼尔森(Nielsen)协助Coop完成。
具体来看，去年肉类替代品的销量下滑达到10%。2023年的降幅虽不明显，但已出现下降趋势。
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“我们的主要竞争对手是肉制品制造商”
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尽管以植物为基础的肉类替代品仍然是一种小众产品，但总部位于苏黎世的初创公司Planted正致力于实现该领域在国际上的强劲增长。这家公司正在努力改进产品种类并降低价格，以赢得大众的青睐。
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然而，燕麦奶、豆制酸奶等奶制品替代商品越来越受到人们的青睐。去年，该品类销售额为1.41亿瑞郎(约合人民币11亿元)，较前一年增长5%。
– 颜色及口味无法精准模仿肉类。肉类替代品，也称植物肉，是模仿传统肉类感官特征的食品。这种食品通过对肉类味道和颜色的模仿，减少消费者对肉类的兴趣。但是，其含有的组织化植物蛋白，在煮熟后颜色口味都会发生变化，反而成为其发展的制约因素。
– 添加剂令人担忧。据《新苏黎世报》报道(英)外部链接，肉类替代品通常经过复杂的加工过程，含有乳化剂、防腐剂和着色剂。此外，替代品的营养成分并不总是能与动物性产品相媲美。
– 价格偏高。纯素肉生产过程复杂，为了不断贴近肉类需要大量研究投入，增加了总体生产成本，价格往往比肉类产品还贵。
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一支有瑞士参与的国际研究团队成功在南极找到了迄今为止最古老的冰芯。
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1月11日晚，瑞士慈善机构“明爱”(Caritas)在伯尔尼联邦广场点燃数千支蜡烛，发起“百万星辰”的声援活动。该活动提醒人们，瑞士仍有许多人生活在贫困中。
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逾四分之一(27%)的瑞士人认为，他们退休后将无法维持目前的生活水平。
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2024年，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis)再次位列全球100家估值最高企业，但排名均有下滑。
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瑞士最大零售商呼吁：应进一步降低跨境购物免税额
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瑞士最大连锁超市Migros的首席执行官马里奥·伊尔明格(Mario Irminger)表示，瑞士消费者在国外购物应缴纳更多税款。
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根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。
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瑞士遭遇破产潮？2024年企业与个人破产创纪录
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债权人协会Creditreform日前公布，2024年瑞士破产企业的数量显著高于2023年，达到历史新高。
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瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎
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瑞士经济联合会(Economiesuisse)主席克里斯托夫·梅德(Christoph Mäder)日前表示，如果移民“超出可容忍范围”，瑞士必须能够自行控制。
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越来越多的瑞士人放弃食肉
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瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
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四分之一的瑞士人经常性消费素肉和植物奶
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零售商Coop1月10日发布的《植物性饮食报告2022》显示，瑞士经常消费肉、鱼、牛奶或奶酪的植物类替代品的人数超过了瑞士人口的25%。
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培植肉: 创新食物还是厌恶对象?
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在新加坡，实验室培植出来的鸡块已在市面上出售；而瑞士一家初创企业也正在开发培植牛排和牛里脊肉。尽管这项技术仅用一克细胞就能制造出1’000吨肉，但在安全问题上以及生态足迹方面仍受到众多质疑。
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