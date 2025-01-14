瑞士肉类替代品销量下滑

瑞士肉类替代品营业额达7800万瑞郎。 Keystone-SDA

2024年，瑞士零售业肉类替代品销量达7800万瑞郎(约合人民币6.24亿元)。肉片、炸肉排和腌制熟肉的替代品最受欢迎。

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不过，《2025年植物性食物报告》显示，去年的营业额大幅下降。该报告由市场调查和数据分析公司YouGov及尼尔森(Nielsen)协助Coop完成。

具体来看，去年肉类替代品的销量下滑达到10%。2023年的降幅虽不明显，但已出现下降趋势。

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然而，燕麦奶、豆制酸奶等奶制品替代商品越来越受到人们的青睐。去年，该品类销售额为1.41亿瑞郎(约合人民币11亿元)，较前一年增长5%。