瑞士为什么不承认巴勒斯坦

巴以战争爆发后，越来越多的国家表示愿意承认巴勒斯坦。 Afp Or Licensors

瑞士在中东冲突中确实扮演着一定的调停角色，但影响力和实际参与程度受到多方面因素的限制。尽管如此，瑞士将继续履行作为《日内瓦公约》保存国的职责，并在国际法框架下推动和平进程。虽然目前世界上约有150个国家承认巴勒斯坦是一个国家，但瑞士尚不打算这样做，以下是几点原因。

在7月底举行的联合国中东问题会议上，包括英国和加拿大在内的几个西方国家表态，即将承认巴勒斯坦为一个独立国家。法国在此之前已宣布承认巴勒斯坦是一个国家，这意味着联合国安理会五个成员国中的四个(美国除外)都将认可巴勒斯坦的国家身份。

瑞士长期以来一直支持“两个国家”解决方案。但目前却并不打算承认巴勒斯坦是一个国家。

瑞士的态度

瑞士支持“两国方案”，这是联合国设想的解决方式：以1967年的边界为基础，并以东耶路撒冷为巴勒斯坦的首都。尽管这一方案有时被认为不切实际或无法实现，但它仍然是目前唯一在国际法上得到广泛支持的以色列/巴勒斯坦问题解决方案。目前，联合国193个会员国中有147个(约76%)承认巴勒斯坦是一个国家。

法国和马耳他已宣布将于9月承认巴勒斯坦。英国的承认许诺附加了前提条件，其他国家估计也会相继对此表态：

在7月的联合国会议上，瑞士外交部代表莫妮卡·施穆茨-基尔戈兹大使(Monika Schmutz Kirgöz)将瑞 士的立场概括如下：”对瑞士来说，首先必须在’两个国家解决方案’的框架下找到持久的和平措施，方可承认巴勒斯坦。如果看到既保证以色列安全，又保证巴勒斯坦人民自决权的具体措施，瑞士就可以考虑承认巴勒斯坦。”

这意味着，只有在与以色列达成全面和平解决方案和相应的政策后，瑞士才愿意承认巴勒斯坦国。

因此，瑞士选择的是一条与众不同的道路，其他国家希望通过承认巴勒斯坦来向以色列施压，从而推进两国找到和解方案。例如，英国就宣布，如果以色列在9月前不达成停火协议，不能确保持续和平并认可两国解决方案，就将承认巴勒斯坦。

目前，这种方法向以色列施压能否奏效令人质疑，因为以色列议会在去年的一项决议中将巴勒斯坦国定性为“对以色列的威胁”，并”坚决”反对建立这样一个国家。

瑞士如何承认一个国家？

自第二次世界大战以来，瑞士与许多其他国家不同，只承认国家而不承认政府。国际法并未规定何时、在何种情况下可以承认一个国家。“承认”被理解为一种单方面意向的表达；“承认某国”也是一个国家主权的体现。因此，每个国家都会按照自己的规则做出自己的判断-在什么时候承认一个国家。

对于瑞士来说，是否承认一个国家的重要衡量标准是有效的国家属性，其中包含三个要素：国家领土、人民和国家权力机构。除此之外，瑞士还要根据当时的国际形势，灵活决定。因此是否承认一个国家是瑞士做出的”政治考量”。其他因素，比如“国际社会或与瑞士相关的国家集团的态度”也会被瑞士考虑在内。

在瑞士承认一个国家一般由瑞士联邦委员会决定，因为瑞士政府负责国家的外交政策。瑞士曾在过去多次讨论过让议会更多接手此事。瑞士是最早承认科索沃的国家之一，在承认科索沃时，就想曾有过这样的想法，但至今仍未实现。

在中东问题上，瑞士联邦与议会的立场是一致的：2024年，国民院的一项动议提出瑞士应该承认巴勒斯坦。对此国民院进行了激烈辩论，但最终以131票对61票否决了这项动议。在辩论期间，外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，联邦认为目前承认巴勒斯坦的”时机尚不成熟”。当时瑞士的态度就很明确：承认这个国家必须是和平计划的一部分。

此前，瑞士在巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的投票中投了弃权票(巴勒斯坦自2012年以来一直享有联合国观察员国地位）。联邦委员会当时表示：”鉴于目前中东局势的极不稳定状况，从整体和平政策的角度来看，瑞士认为目前接纳巴勒斯坦为联合国正式会员国并无必要性。

瑞士何时承认的以色列？

迄今为止，联合国192个成员国中有164个(约 85%)承认了以色列。根据1947年11月通过的联合国巴勒斯坦分治计划，该地区一部分将被划分为阿拉伯国家，另一部分为犹太国家。以色列于1948年5月14日宣布独立，一年后加入联合国。

瑞士于1949年3月18日正式承认以色列。根据《瑞士历史词典》的记载：”为了与中东阿拉伯国家保持良好关系，联邦委员会在等待其他国家有了决定后，才做出了决定。”

瑞士的中东政策是什么？

承认一个国家往往取决于各种政治因素-尤其要考虑全球局势和国内情况。目前国际上为了促进该地区的和平出现了一股“承认巴勒斯坦热”，但瑞士官方对此持反对态度。

瑞士一再强调”坚决支持”国际社会为落实“两国解决方案”所做的努力。在日内瓦，瑞士多次就此组织会谈或发起动议。如果瑞士不顾以色列的反对，承认巴勒斯坦为一个国家，日内瓦将不再会被当作会谈的正确地点。

然而，瑞士的中东政策总体上是谨慎的。瑞士明确谴责约旦河西岸的进一步军事行动；并对肆无忌惮的暴力行为表示不满。但与美国和欧盟不同，瑞士尚未对以色列极端主义闯入者实施任何制裁。对于制裁，联邦委员会持保留意见。

高级法院：中东冲突 2024年7月19日，海牙国际法院就以色列占领包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦领土的法律后果发表了鉴定意见。 联合国大会已于2022年12月要求联合国最高法院发表意见。国际法院在鉴定中指出，以色列在巴勒斯坦领土上的驻留违反了国际法。 法院呼吁以色列停止在被占领的约旦河西岸和东耶路撒冷修建定居点，并尽快结束对这些领土和加沙地带的“非法”占领。 按照这一鉴定，以色列2005年从加沙地带撤出并不意味着结束对该领土的占领，因为以色列对加沙地带行使着有效控制。 这与联合国和红十字国际委员会之前的意见是一致的。法院的意见虽不具有法律约束力，但却具有政治影响力。 自1967年的“六日战争 ”以来，以色列在约旦河西岸和东耶路撒冷修建了约270个定居点，约75万以色列人生活在这里。法院称这些定居点是非法的。 以色列一直否认违反国际人道主义法。法院呼吁以色列撤出定居点，并对占领造成的损失向巴勒斯坦人做出赔偿。 国际法院还指出，以色列的政策等同于对大部分巴勒斯坦被占领土实施兼并，这违反了国际法。以色列对被占领土的任何部分都没有主权。 以色列声称对整个耶路撒冷拥有主权，它于1967年征服了耶路撒冷东部。以色列认为耶路撒冷是他们不可分割的首都，而国际社会的大多数国家都拒绝接受这一说法。 报告还将以色列对被占领土上的巴勒斯坦人施加的限制形容为系统性歧视，包括基于宗教或族裔血统的歧视。 以色列非法开采巴勒斯坦人的自然资源，侵犯了他们的自决权。 法院建议其他国家避免采取有利于维持当前局势的措施。

(编辑：Wyl/vdv，编译自德文：杨煦冬/gj)

